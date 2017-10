Reguli pentru linistea parintilor. Intr-o lume a tehnologiilor, adultii au invatat astazi cum isi pot feri copiii de pericolele internetului: "Sotul a instalat un program de control" - VIDEO

Copii recunosc ca le place sa-si petreaca timpul pe internet, acolo unde gasesc de toate.

“Sa ma joc, ma uit la filme pe yotobe si ma uit la poze care le avem in calculator.”

“Ma uit de videoclipuri pe Youtobe si ma joc.”

“Parintii trebuie sa vada ce pun copii pe internet ca sa nu puna prostii, eu ma uit la canticii.”

Parintii s-au aratat interesati sa afle cum pot restrictiona continutul de pe internet sau limita timpul.

“Sotul a instalat un program de control, dar trebuie sa verific sa fiu mai atenta, restrictionez site-urile pentru adulti, chiar si jocurile."

“Copii nostri trebuie protejati de tot felul de ispite iar informatiile personale noastra trebuie protejata si sa ramana in familie.”

“Am venit cu fiu el este interesant de jocuri, vrem sa vedem ce masuri de siguranta trebuie sa luam. Ce masuri de siguranta? -Am discutat.”

Parintii au aflat ca sunt numeroase filtre prin care pot veghea la siguranta copiilor. Softuri, care le permit sa monitorizeze fiecare site pe care intra copiii, sa examineze lista cuvintelor pe care le cauta pe Internet, dar si sa le urmareasca activitatea pe retelele de socializare.

“La moment nu pentru ca nu are 13 ani. Nu de asta mami, pentru ca cred ca nu sunt pregatita si imi frica sa nu ca cineva sa nu abuzeze de mine.”

“Iti scriu persoane care nu le cunosti? - Da, rar se intampla. nu dau le locatia, sau poze cu bunurile mele . Dar cate ore stai pe internet? Pe zi o ora.”

Copilul nu trebuie adauge in retelele de socializare persoane pe care nu le cunoaste. Si sub nicio forma sa nu se intalneasca in realitate cu ele. Sa nu dea pe net adresa acasa, numele scolii la care invata sau numarul de telefon.

Ludmila Panzari, MENTOR: “De la sapte ani impreuna cu parinti, si numai la varsta adolescentii, de la 13 ani ii putem oferi putina libertate dar controlul trebuie sa ramana singuri.”

Si copii au invatat astazi. Ei au facut-o pe micii programatori. Au inventat propriile jocuri.

“Noi invatam sa facem un joc, jocul de-a soarecele si pisica. ”

“Pentru inceput e destul de usor. Pisica asta daca facem asa face doi pasi, scriem de cateva ori."

Mihaela PANZARU, MENTOR: “I-am invat cum sa combine aceste blocuri si sa obtina mici programe sau animatii, Sa nu piarda timpul cu retele de socializare sau creeze continut.”

Evenimentul de astazi a avut loc in cadrul proiectul “SUPER CODARE” si se desfasoara in 37 de biblioteci din tara.