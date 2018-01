Republica Moldova a pierdut in 2017 patru pozitii in clasamentul mondial al libertatii presei. Cum sta Romania si Ucraina la acest capitol - ZdG.md

Republica Moldova a pierdut in 2017 patru pozitii in clasamentul mondial al libertatii presei, fata de rezultatul inregistrat in 2016 si s-a situat pe locul 80 din 180 de tari. Statul vecin, Romania, marcheaza o imbunatatire a situatiei la acest capitol si se plaseaza pe pozitia 46, noteaza Ziarul de Garda.