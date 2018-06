Republica Moldova, printre codasii unui clasament realizat de Forumul Economic Mondial, in ceea ce priveste calitatea drumurilor: e dupa Zimbabwe si Nigeria. Ce spun autoritatile - VIDEO

Asa arata un drum national, soseaua care duce spre Vama Otaci. Soferii trebuie sa aiba o dexteritate de chirurg ca sa evite gropile si denivelarile periculoase.

“Cand merge fura cu roata, ea sta asa, numai sa se rastoarne. E de ajuns un tir sa se rastoarne si se face ambuteiaj si doarde sa vina elicopterul.”

Soferii spun ca trec printr-o tortura pana dau de asfalt nivelat.

“Sunt foare bune drumurile la Moldova. Bravo la guvernanti, noi suntem oameni rabdatori, pana cand mai rabdam.”

Iar autocarele circula agale - nu cumva sa se rastoarne la o miscare nepotrivita a volanului.

“Ce sa ne facem? Mergem asa cum putem.”

Drumul National Solcani-Arionesti urmeaza sa fie renovat pana in decembrie 2018, insa pana astazi nu s-a reparat niciun metru din sosea. Anterior, responsabilii sustineau ca a fost reziliat contractul cu firma italiana care trebuia sa se ocupe de lucrari.

Asta pentru ca unul dintre asociatii companiei a falimentat. Asa ca urma sa fie realuata licitatia de la zero, lucru care pare sa nu se mai fi intamplat.

Tabloul nu este nici pe departe mai roz in alte parti, referindu-ne si la suburbiile Chisinaului. Nu e de mirare ca un studiu international ne-a plasat tara pe locul 128 in lume intr-un clasament privind calitatea drumurilor. Mai rau decat noi o duc ucrainenii, pe cand la vecinii romani e mult mai bine.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI SI AL INFRASTRUCTURII: “Stim ca avem mult de lucrat la asta si suntem ambitiosi. Nu se va intampla peste noapte. Anul asta avem 1200 de km, si sper ca in 5-10 ani sa nu mai stam la coada, dar in fata.”

Ministrul face referire la proiectul anuntat de liderul democrat, intr-un an electoral, cel de a repara toate drumurile din satele Moldovei, din bani nationali. Potrivit clasamentului, cele mai bune drumuri sunt in Emiratele Arabe Unite, iar cele mai proaste in Mauritania. Administratia de Stat a Drumurilor a refuzat sa discute cu noi pe seama acestui subiect.