Revenit din Germania, un tanar moldovean incearca sa se descurce, acasa, intr-o societate in care coruptia guverneaza. Acesta este subiectul filmului Beautiful Corruption, lansat la Chisinau - VIDEO

Protagonistul filmului “Beatiful Corruption” este Andrei Muresanu, un tanar de 30 de ani care s-a intors din Germania si incearca sa-si refaca viata in Moldova. Aici, insa, toate merg pe dos.

Desi are diploma de studii in economie, tanarul nu se poate angaja la lucru, si-si castiga existenta muncind la o spalatorie auto. La un moment dat, devine victima unui accident in timp ce isi duce mama bolnava la spital.

Si pentru ca traieste intr-o societate corupta, Andrei afla ca soferul vinovat era beat, dar ca va scapa basma curata. Pentru a-si face dreptate, Andrei este gata sa dea si mita politistului care incearca sa-i explice ca nimic nu se intampla de la sine.

Protagonistul incearaca sa lupte, sa infrunte nedreptatea si sa nu se implice in scheme dubioase ca sa castige bani. Insa realitatea ii arata ca oamenii din jurul lui traiesc dupa alte reguli.

Cei care au fost aseara la premiera spun ca pelicula i-a tulburat si i-a emotionat. Multi s-au regasit in scenele din film si au recunoscut realitatea in care traim.

“Impresia a fost ca asa si este, asta e realitatea si noi deja ne-am obisnuit cu ea. Andrei e prea corect dar prietenul lui e un personaj care fiecare om din Moldova are.”

“Un film care lasa de gandit cu multe simboluri cu multe clisee de care ne ciocnim zi de zi. Ne arata cercul vicios in care nimesresc oamenii inclusiv si noi. Daca e dur si arata o fotografie in care traim probabil da.”

“Regizorul a gasit problemele , necazurile noastre de astazi. Relatii dintre generatii, film toate astea sunt.”

Actorul Igor Babiac este cel care a intrat in pielea personajului principal. El spune ca a reusit sa redea amalgamul de trairi si datorita faptului ca a avut o buna comunicare cu regizorul pe parcursul filmarilor.

Igor BABIAC, ACTOR: “Sunt unele trairi care le are personajului care imi sunt proprii si mie. Andrei e un personaj care si-a creat o iluzie a realitatii care exista. daca era cu ochii larg deschisi poate isi rezolva problemele prin metodele societati in care traim.”

Si actorul Valeriu Andriuta care l-a jucat in film pe Nanu Colea cu bani multi i-a impresionat pe spectatori.

Valeriu ANDRIUTA, ACTOR: “Prototipul lui Eugen, am incercat sa mi-l apropii. Un nanu Colea singur exista exista, Nanu Colea fara ajutorul celorlati nu ar supravetui, fara cei care il inconjoara si-i aduc tribut."

Cel care a copt productia timp de un si jumatate este tanarul regizor Eugen Damaschin. Acesta spune ca filmul este o colectie de istorii reale, doar personajul principal fiind unul fictiv - un om in care se poate regasi oricine dintre noi.

Eugen DAMASCHIN, REGIZOR: “Idea a venit foarte simplu acum trei ani. Am vrut sa arat de fapt banalitatea noastra, cat e de simplu si acest simplu e complicat. Imi dorea ca spectatorul sa fie atins.”

Roman CANTIR, DIRECTOR DE IMAGINE: “Este un film despre viata am vrut sa creem multa miscare, sa porneasca niste porcese lautrice oamenilor.”

In aceasta seara, filmul va fi prezentat publicului larg la cinematograful Patria. Incepand din octombrie “BEAUTIFUL CORRUPTION” va fi proiectat in 70 locatitati din tara.

Intrarea este gratuita. Productia fost creata in parteneriat cu Ambasada SUA in Republica Moldova.