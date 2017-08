Roi de meteoriti. La noaptea vom putea admira cea mai mare ploaie de stele din acest an. Fizician: "Torentul reprezinta un tub in spatiu" - VIDEO

Fenomenul de stea cazatoare este arhicunoscut. Dara luminoasa de pe cer este lasata de particule minuscule, care aprinde aerul cand intra in atmosfera Pamantului.

Serghei LUCA, FIZICIAN “Torentul reprezinta un tub in spatiu, enorm cu diametrul de mii si sute de km si prin transul trece pamantul si il intretaie. Si cand acest corpuri minuscule cad in atmosfera pamantului ele se infierbanta foarte tare. Si cand ele intra in atmosfera ele se incalzesc foarte tare si ard.”

Fenomenul Perseidelor, roi de meteoriti pe care Pamantul il traverseaza in fiecare vara se manifesta intre 17 iulie si 24 august. Momentul de maxima vizibilitate va fi in aceasta noapte.

Serghei LUCA, FIZICIAN “In oras e foarte greu de observat, e bine la sat unde nu sunt luminile aprinse sau in camp.”

In conditii ideale se pot observa peste 100 de stele cazatoare pe ora. Nu e nevoie de vreun obiect astronomic. E destul sa urmarim bolta cereasca. Se spune ca firele minuscule de praf, care la intrarea in atmosfera provoaca ploaia de stele, poarta noroc celui care le vede, si ca fiecare scanteiere de pe cer ii va implini o dorinta.