Ropote de aplauze si hohote de ras au rasunat aseara la Palatul National, unde a fost organizat un spectacol aniversar in cinstea lui Gheorghe Urschi. Regele umorului nu a iesit pe scena, dar a urmarit evenimentul de la balcon - VIDEO

Emotionat pana la lacrimi, regele umorului, Gheorghe Urschi s-a reintalnit cu publicul venit in numar mare la Palatul National. Prin prezenta sa, maestrul a dat un sens mult mai profund zilei de 1 Aprilie.

Zeci de artisti si actori au pus in scena cantece si scheciuri scrise de maestru in cei 40 de ani de activitate.

Anisoara PUICA, INTERPRETA: “Mari emotii, cand am vazut ca maestrul ne face la toti cu manuta de la balcon. Am inceput sa lacrimez pe scena.”

Diana ROTARU, INTERPRETA: “Prin el am descoperit un umor aparte. Nu exista un alt Gheorghe Urschi decat cel original. Ste o legenda vie pe acre o iubim.”

Mihai CIOBANU, INTERPRET: “Urschi ne lipseste de pe scena. Lumea care iubeste arta s-a obisnuit cu scheciurile destepte ale lui Urschi.”

Aliona TRIBOI, ACTRITA: “Mi s-a oferit onoarea sa spun un monolog, care initial a fost prezentat de Maria Urschi, sotia maestrului Gheorghe Urschi si am avut emotii. Maestru reprezinta epoca unui artist si a unui curent de umor.”

Invitatul special al serii a fost unul dintre cei mai iubiti umoristi de peste Prut, Alexandru Arsinel. De aceasta data, actorul nu a mai avut-o in stanga sa pe cea care i-a fost partenera de scena o viata, moldoveanca Stela Popescu.

Alexandru ARSINEL, ACTOR: “Unul dintre cei mai talentati artisti din Basarabia. Sunt foarte multe cand la Tanase te pomenim. Te iubesc toti.”

Chiar daca i-au savurat glumele de candva doar pe ecranul amplasat pe scena, publicul s-a bucurat ca umoristul este alaturi de ei in sala. Gheorghe Urschi a urmarit spectacolul de la un balcon, alaturii fiindu-i fiica sa.

“Ne pare rau ca nu o sa vina el pe scena sa ne recite, sa ne faca seara umorului cum ne-a facut in trecut. IL iubim asa cum este.”

“Imi plac piesele lui, glumele.”

“Il iubim strasnic. O frumusete intreaga.”

La final, publicul l-a aplaudat in picioare indelung pe regele umorului, iar unii chiar au lacrimat. Gheorghe Urschi s-a nascut la 18 ianurie 1948, in Cotiujenii Mari, Soldanesti. In cele 4 decenii de activitate a scris carti, piese de teatru, versuri si a relizat numeroase emisiuni. In 2012 i-a fost conferit titlul de “Artist al Poporului”, iar in 2014 a devenit cetatean de onoare al Chisinaului. Gheorghe Urschi s-a retras de pe scena in 2011 in urma unui atac cerberal.