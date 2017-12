Rudele, colegii, prietenii si zeci de admiratori au mers astazi sa-si ia ramas bun de la marele coreograf Vladimir Curbet. Conducatorul ansamblului Joc a fost petrecut pe ultimul sau drum - VIDEO

Zeci de oameni, care l-au iubit si i-au apreciat creatia, au venit sa-si ia ramas bun de la maestrul dansului popular. In cei 55 ani de activitate Vladimir Curbet a instruit sute de dansatori, carora le-a fost nu doar conducator artistic, ci si tata.

“Am fost dansatoare la ansamblul joc. Am si am lucrat 20 de ani cu domnul Curbet. Bun la suflet era.”

Nicolae BOTGROS, CONDUCATOR LAUTARII: “Acest om l-a stiu o lume intreaga. Ne-a lasata un ansamblu extraordinar. Eram copilul lui asa imi spunea, vino la tata.“

Florica Flortu,care a lucrat mai bine de 35 de ani costumar la ansamblul Joc, spune ca Vladimir Curbet a pus suflet in tot ce a facut.

Florica FLORTU, COSTUMAR: “La toate costumele el era si pictor. Spunea culorile, lungima fustelor. Am vazut lumea in lung si in lat datorita domnului Curbet."

De-a lungul carierei Vladimir Curbet a montat peste 50 de dansuri.

Dintre acestea cel mai popular este Calusarii.

Neobosit valorificator al dansului si muzicii populare, Vladimir Curbet a avut turnee in peste 70 de tari.

Vladimir Curbet a scris si mai multe carti printre care: “Promotori ai artei populare”, „La vatra horelor”, „Asa-i jocul pe la noi”, „Valori perene romanesti”.

El a primit ordinul Artist al Poporului, titlul Laureat al Premiului de Stat si Cavaler al Ordinului Republicii Moldova. Vladimir Curbet s-a nascut pe 5 decembrie 1930 in satul Susleni, Orhei.