Ryanair, cel mai mare operator de zboruri low-cost din Europa, ar putea intra pe piata din Moldova - Mold-street.com

Am vorbit chiar ieri despre asta. Eu cred ca este o posibilitate absoluta, asa ca noi crestem aici in Romania, sa fie si asta ( Moldova ) o optiune, a declarat miercuri, 18 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa Kenny Jacobs, in contextul in care acesta sustine ca piata estica reprezinta un interes deosebit pentru companie, noteaza Mold-street.com.

Aeroportul din Chisinau ar putea fi o optiune pentru Ryanair

Jacobs a precizat ca aeroportul de la Chisinau ar fi o optiune pentru efectuarea de curse aeriene de catre companie si aceasta chestiune este deja pusa pe ordinea de zi.

Ryanair opereaza in prezent 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.

