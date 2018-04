Zeci de oameni s-au delectat cu melodii din mosi - stramosi si au admirat portul popular, la festivalul cantecelor si poeziilor pascale, organizat la Falesti - VIDEO

Corurile bisericesti si colectivele folclorice, au cantat colinde si cantece pascale, vestind Invierea lui Isus.

Cei prezenti la eveniment au admirat costumele nationale si s-au delectat cu melodii vechi pastrate din mosi stramosi.

"Eu cred ca totusi moldovenii nostri cred in Dumnezeu cu adevarat, cred cu inima si sufletul."

"Foarte frumos s-a primit, ar trebui sa se organizeze mai des."

"E minunat si e binevenita mai ales la sate, prin cantecele acestea pascale vrem ca si generatiile viitoare sa deprinda toate cantecele acestea de sarbatori, de Pasti."

Preotul din satul Izvoare Raionul Falesti a ramas impresionat de prestatia corurilor bisericesti venite de prin sate.

Alexandru STRATAN, PREOT SATUL IZVOARE: "Este un eveniment foarte important pentru episcopia noastra de Balti si Falesti, iar cantecele pascale care sau cantat sa fie de spor si de ajutor pentru crestinii nostri."

Raisa COJOCARI, PRIMAR PANZARENI: "Asa o sarbatoare nu a mai fost in sat, atatea cantece frumoase in slava domnului nu s-au mai cantat, nici in sat si nici in sala aceasta."

Festivalul cantecului pascal a fost organizat in premiera la Panzareni. Anterior a mai avut loc si in alte localitati din tara.