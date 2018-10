S-au pornit intr-o calatorie de trei zile fara niciun ban in buzunar. Cu riscul de a dormi afara sau de a ramane flamanzi, cinci tineri din capitala s-au aventurat sa mearga in Romania si sa nu cheltuie nici un leu - VIDEO

Totul a inceput de la un video gasit pe internet despre persoane care calatoresc fara bani in buzunar. Dupa ce l-a privit, Nicolae Soitu, caruia ii plac provocarile, a decis ca vrea si el sa incerce si sa mearga asa in Romania. A postat un mesaj pe facebook, prin care si-a invitat prietenii de pe retelele de socializare sa-l insoteasca si a gasit 4 persoane, care erau gata sa-si testeze limitele impreuna cu el.

NICOALAE SOITU: “Joi dimineata am pus persoanele program, aleatoriu, eu nu am stiu ca o sa merg la Brasov cu Valentin si Roman nu stiu ca o sa mearga in Craiova cu ceilalti.”

Roman BOLEA: “Ca sa nu poti sa pregatesti sau ca sa nu poti sa pretampini prietenii care se afla acolo si nu poti cunosti nimic despre oras, joi dimineata mi s-a spus ca ma duc in Craiova.”

Trei au luat calea spre Craiova, altii 2 spre Brasov. Baietii au pornit avand in buzunare doar biletul la autocar pentru o singura directie. In rucsac si-au pus doar cateva haine de schimb, o sticla cu apa si un pachet cu nuci pe care l-au impartit pe drum.

Roman BOLEA: “Am ajuns in Craiova flamanzi, foamea a fost motorul care ne-a impis sa intram in prima shaurmarie si sa spunem : Buna ziua suntem moldoveni am venit sa facem experiment social, dati-ne voi sa mancam noi putem sa spalam geamuri, era un baiat care din contul lui ne-a servet gratis cu shaurmale.“

Vorbind tare si cu entuziasm despre provocarea lor in autocar, un pasager i-a auzit si le-a promis lui Nicolae si lui Valentibn ca-i va gazdui pentru o noapte la Brasov. Iar prima masa pe care au luat-o acolo a fost o paine oferita de vanzatoarea unui magazin, dar si cate o cafea.

Nicolae SOITU: “Am vazut o domnisoara care lucra acolo, am intrebat-o data are nevoie de servicii, a zis ca nu insa o capucino ne poate oferi pe gratis.“

Potolindu-si foamea, tinerii si-au zis ca trebuie sa castige si niste bani folosandu-si abilitatile. Asa ca Nicolae a inceput sa propuna consultanta in business restaurantelor din oras, iar Valentin- strategii de marketing.

Nicolae SOITU: “In schimb ne-au hranit gratuit pe tot parcursul cand treceau tot ne intrebau nu vreti sa mancati, vreti sa beti ceva. Toti au acceptat serviciile noastre pentru ca au inteles valoare pe care o putem aduce.”

Chiar daca aveau deja cateva sute de roni in buzunare, tinerii si-au propus sa nu cheltuie in continuare niciun ban. Se deplasau mai mult pe jos, sau cu soferii dispusi sa-i transporte gratuit.

Le-a reusit sa intre gratuit si in castelul lui Dracula desi ar fi trebuit sa plateasca 600 de lei pentru bilete. Intre timp Roman si ceilalti doi baieti, care au mers spre Craiova, incercau sa castige bani de cheltuiala, lor insa le-a fost mai greu decat celor, care au plecat spre Brasov.



Primii bani i-au castigat dupa ce au vandut un fruct la pretul unui kilogram.

Roman BOLEA: “Cumparam mere si le vindem pe fiecare frucut mult mai scump.”

In cele trei zile timp in care au calatorit, tinerii au reusit sa castige bani pentru biletul de intoarcere, iar suma ramasa au adus-o acasa. Pe langa asta au revenit cu un sir de experiente care i-a marcat.

Tinerii spun ca urmatoare destinatie in care vor porni fara bani in buzunare va fi o tara mai indepartata.