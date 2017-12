Sa nu uitati sa va spalati ciubotelele. Diseara, Mos Nicolae vine si vede copii care dorm si sunt cuminti, lasandu-le daruri in ghetute. Cei neascultatori pot gasi o nuielusa

Luna decembrie este considerata o luna a cadourilor si este asteptata cu nerabdare de toata lumea, dar in special de cei mici. Primul moment important este venirea lui Mos Nicolae, pentru care cei mici se pregatesc cu mare atentie.

Originea acestei traditii este in povestea personajului legendar, care a existat cu adevarat in persoana episcopului cetatii Mira, din tinutul Lichia (pe meleagurile Turciei de astazi), persoana cu credinta netarmurita in Dumnezeu, ce a trait in secolul al IV-lea. Lui Nicolae de Mira ii sunt atribuite numeroase fapte bune fata de cei saraci si napastuiti, dar si miracole, numele sau traducandu-se prin “biruitor de popor”. Provenind dintr-o familie instarita, la moartea parintilor sai, si-a daruit intreaga avutie celor nevoiasi.

Una dintre cele mai cunoscute legende despre Mos Nicolae este povestea celor trei fete sarace, care neavand zestre, nu puteau sa se casatoreasca si urmau sa fie vandute de tatal lor unor barbati instariti. Se spune ca Sfantul Nicolae, aflandu-le durerea, le-a aruncat fiecareia pe geam, intr-o noapte, cate un saculet de bani. Saculetii au cazut fie in ciorapii pusi la uscat, fie in ghete. De aici este obiceiul ca darurile de Mos Nicolae sa fie puse in ghetute.

Desi este grabit sa alerge la copiii din lumea intreaga, Mos Nicolae are timp sa plece urechea la dorintele fiecarui copil in parte.

Pe stil nou sfantul Nicolae este sarbatorit pe 6 decembrie, iar pe stil vechi pe 19 decembrie.

Cum se sarbatoreste Mos Nicolae in alte tari din Europa



Legenda lui Mos Nicolae s-a raspandit in toata lumea si a luat caracteristicile fiecarei tari. In Europa, in secolul al XII-lea, ziua Sfantului Nicolae a devenit ziua darurilor si a activitatilor caritabile, scrie Stirileprotv.ro.

In Germania, traditia sarbatoririi Mosului Nicolae a aparut prin imbinarea unei figuri pagane cu imaginea crestina a Sfantului Nicolae, care este vazut de germani ca un batran care poarta un sac in spate si o nuielusa in mana. Pe langa ghetute, copiii pregatesc in ajun o scrisoare in care isi astern toate dorintele si cativa morcovi pentru caii mosului. Se mai spune ca Mos Nicolae are cu el o carte, in care a trecut toate faptele copiilor, bune sau rele. Daca n-au fost cuminti, copiii primesc nuieluse, cartofi sau carbuni. In unele regiuni din Germania, copiii se costumeaza in Mos Nicolae si colinda casele vecine, pentru a primi dulciuri.

Copiii din Franta, in ajun, lasa pentru Mos Nicolae un pahar de vin, iar pentru magarusul lui morcovi si putin zahar. In ziua de 6 decembrie, ei primesc ciocolata, turta dulce, fructe si trimit scrisori rudelor pentru a le ura sarbatori fericite. Indeosebi in regiunile din estul Frantei, cei mici stiu ca Mos Nicolae vine calare pe un magarus, alaturi de Pere Fouettard (Mos Nuielusa), invesmantat in negru. Daca Mos Nicolae lasa daruri copiilor buni, Pere Fouettard este cel care-i mustra pe copiii care n-au fost cuminti, altoindu-i cu o nuielusa.

La copiii olandezi, mosul ajunge pe mare, venind din Spania. Daca n-au fost cuminti, se tem de insotitorul mosului, Zwarte Piet (Petru cel Negru). El il ajuta pe Mos Nicolae cu darurile si dulciurile pentru copiii cuminti. Va merge pe la fiecare copil si-i va darui cate ceva, dar daca pe lista lui copilul este trecut ca neascultator, il va lua cu el inapoi in Spania.

In Belgia si in Luxemburg, copiii isi aseaza ghetutele in fata usii si, la fel ca micutii francezi, pregatesc un pahar de vin pentru mosul, morcovi si zahar pentru calul lui. Odata cu Mos Nicolae, la fel ca in alte tari europene, copiii il asteapta si pe insotitorul sau, Hoseker.

Mos Nicolae este foarte iubit de copiii din Austria, care-l stiu ca pe un batran invesmantat asemenea unui episcop, cu o carte mare in care ingerii au scris toate faptele celor mici si calatoreste alaturi de Krampus, care tine in mana o nuia cu care-i ameninta pe micutii care nu au dat ascultare parintilor.

Copiii din Italia asaza pe o farfurie, in ajun, scrisorile in care-si noteaza dorintele, promitandu-i lui Mos Nicolae ca vor fi cuminti in anul care va veni. A doua zi, in locul scrisorilor, gasesc dulciurile lor preferate. Tot in Italia, exista traditia numita Rito delle nubili (ritualul celor necasatoriti). Tinerele fete, care au nevoie de ajutor inainte de a se marita, primesc daruri in amintirea sfantului care a ajutat trei fete sarace sa se casatoreasca, oferind fiecareia cate o punguta cu galbeni.

In Cehia, odata cu cadourile constand din mere, nuci, dulciuri si jucarii, Mos Nicolae le aduce aminte copiilor ca, in curand, va sosi copilul Iisus. Conform unui vechi obicei, copiii neascultatori primeau in incaltari cartofi si bucati de carbune.

In nordul si in partea centrala a Croatiei, Mos Nicolae (Sveti Nikola) aduce cadouri pe 6 decembrie, cu ocazia zilei sale consacrate. In seara dinainte, copiii isi lustruiesc incaltamintea si o aseaza pe pervazurile ferestrelor, pentru a fi umpluta cu daruri, dulciuri si fructe de catre generosul mos.

In Polonia, Mos Nicolae este o personalitate extrem de divinizata si de respectata. Imbracat in haine episcopale si purtand bastonul episcopal, el coboara din ceruri cu ajutorul unui inger si colinda intreaga tara pe jos sau purtat intr-o trasura trasa de un cal alb. La vederea lui, copiii nerabdatori incep sa strige ‘A venit! A venit!‘.Odata intrat intr-o casa, Mos Nicolae asculta cu ingaduinta rugamintile copiilor. El ii cearta sau ii lauda, dupa cum este cazul, si le daruieste apoi icoane, mere rosii, portocale si ‘pierniki’ (prajiturele sfinte, facute cu miere si mirodenii). Daca nu isi face aparitia in persoana, el isi lasa darurile sub pernele copiilor care dorm sau le pune in pantofii lustruiti special pentru acest eveniment.

In unele orase si sate din Slovacia, Mos Nicolae, sau Svaty Mikulas, soseste intr-o trasura trasa de un cal. Copiii nerabdatori sa il vada umplu strazile si se unesc in coruri si dansuri. In unele regiuni, Mosul viziteaza copiii acasa. In ajun, copiii isi aseaza incaltarile lustruite pe pervazul ferestrei sau in pragul usii, sperand sa le gaseasca dimineata incarcate cu daruri. In unele scoli, are loc sarbatoarea “Mikul Mail” , in cadrul careia copiii isi daruiesc unul altuia mici cadouri.

In Slovenia, in seara anterioara zilei de Santul Nicolae, copiii isi aseaza incaltamintea afara,in fata usii, asteptand sa o gaseasca a doua zi incarcata de fructe, bomboane, monede si mici jucarii. Cel care il insoteste pe Mos Nicolae, numit Parkel, pune in incaltarile copiilor obraznici carbuni si cenusa.

In Spania, traditiile de Mos Nicolae includ un foarte tanar ″episcop copil″⁣, de obicei avand intre trei si sase ani, si un grup de barbati numiti ″⁣auroros″⁣, care canta oratii. Barbatii aduna colecte, care sunt apoi daruite de catre preot sau ″⁣episcopul copil″⁣. Copilul poate fi escortat de colegii de clasa, poate calari un mic cal sau prezideaza, impreuna cu preotul si cu profesorul, o masa la care se servesc fructe uscate, nuci si prajiturele.

Inaintea zilei de Sfantul Nicolae (Szent Mikulás), copiii din Ungaria isi lustruiesc pantofii cei mai buni si ii aseaza pe pervazuri, pentru a fi umpluti de darnicul Mos. El vine in case cu un sac plin de cadouri si cu o carte mare, in care sunt scrise faptele bune si rele ale copiilor. Dimineata, copiii gasesc in pantofi bomboane, portocale, nuci, mere, ciocolata si mici cadouri. Copiii obraznici primesc nuiele aurii si linguri de lemn.