Salariul pe care si-l doresc moldovenii pentru ca sa nu fie nevoiti sa plece peste hotare pentru a-si intretine familia. Cele mai mari probleme cu care se confrunta cetatenii RM. Sondaj

Moldovenii spun ca in Republica Moldova se traieste mai rau decat acum 5 ani si ca principalele probleme cu care se confrunta sunt pensiile si salariile mici, preturile mari, saracia si coruptia. Peste 40 la suta dintre cei intervievati spun ca daca ar avea un salariu in jur de 10 mii lei nu ar mai fi nevoiti sa plece sa munceasca in alte tari pentru a-si intretine familia. Asta arata datele ultimului sondat realizat de CBS-AXA, la comanda IDIS ”Viitorul”.