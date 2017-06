Sanatate si conditii mai bune de munca. Asta isi doresc medicii de ziua lor profesionala: "halatul alb a avut multe zile negre" - VIDEO

La cei 72 de ani, Nicolae Gladun zilnic intra in sala de operatii. A imbratisat medicina la o varsta frageda, deoarece vine dintr-o familie de doctori. Chiar si acum, spune ca isi aminteste aproape de fiecare pacient.

Nicolae GLADUN, CHIRURG, DOCTOR HABILITAT: “Eu in sala de operatii ma simt usor. Mai usor decat sa vb la microfon….”

Spune ca in halatul alb a avut multe zile negre. Cu greu isi aminteste de conflictul transnistrean, cand a salvat ranitii. An de an, pacientii vin cu flori ca sa-i multumeasca doctorului.

Este numit de catre specialistii de la noi parintele chirurgiei toracice, efectuand interventii unice in tara.

Dupa atatia ani de experienta, vede golurile sistemului medical ca prin ...radiografie.

Nicolae GLADUN, CHIRURG, DOCOTR HABILITAT: “Nu sunt investitii….“

Lipsa investitiilor in sistemul medical inseamna spitale vechi, mai ales in raioane, aparataj neperformant, dar si cresterea numarului de medici care pleaca in strainatate. Autoritatile din sanatate spun ca incearca sa gaseasca solutii.

Chiar si asa, tara noastra duce lipsa de specialisti. La Spitalul Clinic Municipal nr 1, de exemplu, este nevoie de sef de sectie de reanimare pentru nou-nascuti, medic anestezist, neonatolog si alti specialisti. Iar la Spitalul Clinic Republican se cauta medici endocoscopisti si medici transfuziologici.