Sarbatoare dubla pentru familia Balteanu din Anenii Noi. Mese pline cu bucate, cadouri si multa veselie - asa au marcat Craciunul si ziua de nastere a gospodarului casei - VIDEO

Si cum Craciunul este o sarbatoare de familie, multi s-au adunat gramajoara... la parinti. Mese pline de bucate, cadouri sub brad si multa veselie a fost mai ca in fiecare casa. In familia Balteanu din raionul Anenii Noi, aceasta zi este marcata la patrat, asta deoarece gospodarul casei isi sarbatoreste si ziua de nastere.