Sarbatoarea marului la Soroca. Agricultorii locali si-au etalat cu mandrie recolta, iar oamenii au gustat din bucatele delicioase din mere. Surpriza evenimentului - o placinta de 200 de kg - VIDEO

Imbracati in haine de sarbatoare, dar si costumati in mere, sute de locuitori au marsaluit pe strazi si au dat de veste ca la Soroca cresc cele mai dulci mere, fapt pentru care orasul are si Festivalul Marului

Productaorii de mere si-au dat si ei intalnire la festival. Ion Cotaga este agricultor de decenii bune, iar pe taraba si-a intins cele sapte soiuri de mere culese de pe 30 de ha. Spune ca daca in acest an pomii l-au surprins cu o roada bogata, piata de desfacere l-a dezamagit cu un pret mai mic decat in anii precedenti.

Ion COTAGA, AGRICULTOR: ”Unica probleme este realizarea, dar daca productia este buna sunt oportunitati, nu ducem lipsa de agenti. Pretul e mai scazut fata de alti ani. Trebuie sa patrundem pe piata mondiala, pentru ca merile din Moldova sunt cele mai bune.”

Altii insa au adus fructul vedeta - murat.

Vitalie CAPATINA, AGRICULTOR: "Deoarece e festivalul marului, avem si mere murate. Sunt foarte bune. Le-am pus la murat cu sare, miere de albini, la o caldare de apa se pune un pahar de sare, miere.”

Prezenti au fost si reprezentantii companiilor care propun substante de ingrijire a marului sau cei care testeaza cerintele europene de calitate.

"Fiecare produs are cerinte de forma, culoare, fermitate. Este important ca producatorii sa recolteze la timp."

Autoritatile locale, dar si oaspetii spun ca in acest an festivalul a fost bine organizat.

Grigore BUCATARU, SEFUL SECTIEI CULTURA, SOROCA: ”Este o editie mult mai matura decat editiile precedente. Ingenios organizata exozitile, prezenta in parada, dar cel mai frumos au fost colectivele folclorice.”

”E mai frumos si mai bine organizat. Este o masura de sarbatoare si asteptata pentru oamenii orasului Soroca si a oaseptilor care vin.”

Printre oaspeti a fost si seful delegatiei UE in Moldova, Peter Michalko. Acesta sustine ca tara noastra acopera in jur de 16% din cantitatea totala pe care ar putea sa o exporte in Europa, fapt care ar trebui sa-i motiveze pe agricultori.

Peter MICHALKO, SEFUL DELEGATIEI UE IN MOLDOVA: ”Particip pentru prima data, dar vad ca cetatenii se bucura de acest festival, care ne arata si ne uneste cu aceasta bogatie, cu frumusetea marului, care este important ca produs din Soroca. In Europa asteptam sa vina mai multe mere din Moldova.”

Vizitatorii au savurat preparatele culinare cu mere, dar in special placinta uriasa de 200 de kg, pregatita de gospodinele de la Solcani. De pe mese nu au lipsit ulcioarele cu vin.

“Conducatorii se pot comporta diferit, dar poporul nu-l va putea invrajbi. Doresc prosperitate poporului. Noi va iubim si va respectam.”

Festivalul Marului de la Soroca este la a opta editie.