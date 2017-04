Sarbatorile ii aduna pe moldoveni la un loc - ACASA. Multi dintre cei plecati peste hotare revin in tara pentru a fi alaturi de cei dragi, iar cei care nu pot ajunge trimit colete pline cu bunatati - VIDEO

Pentru multi moldoveni, in aceste zile aeroportul este un loc de reunire a familiilor. Aliona Boboc are 29 de ani si nu a mai fost de 8 ani acasa, iar pe mama sa nu a vazut-o de un an. Asa ca intalnirea a fost plina de emotii.

“Mama un an, ea a fost la mine.“

Eufrosinia Cucos a venit la aeroport sa-si intalneasca fiica, pe care nu a vazut-o de trei luni, dar nu cu mainile goale ci cu un buchet mare de lalele culese din gradina.

Eufrosinia CUCOS: “Ca toate mamele am facut si placinte si salaturi ca sa le intalnim ca ele vin rar.”

Si daca aeroportul in ajun de sarbatori se transforma intr-un adevarat furnicar, la gara bate vantul. Potrivit responsabililor de la Caile Ferate, in acest an de sarbatori, numarul pasagerilor este cu mult mai mic decat in anii trecuti. Valizele celor care ajung pe peronul garii de la Chisinau, in schimb sunt multe si grele deoarece sunt pline jucarii si dulciuri.

“Bomboane de paste si hainute pentru copii, dulciuri cadouri.”

“Cadouri, bomboane diferite. Vreo doua mii de ruble rusesti, haine pentru nepotele.

In preajma circului, unde in fiecare zi de miercuri si joi moldovenii primesc colete, traditional inainte de sarbatori e lume de pe lume. Toti asteapta cadourile trimise de rudele de peste hotare.

“ Un paneton de sarbatorile de pasti, unele dulciuri de la sora.”

“Dulciuri de pasti de la mama din Geneva. Cadou.”

Soferii spun ca in prag de sarbatori numarul coletelor s-a dublat.

“Dar aveti mai mult de lucru? Da, da, da mai mult de lucru.”

Potrivit rezultatelor recensamantului peste 200 de mii de moldoveni sunt plecati peste hotare, alte date arata ca ar fi peste un milion.