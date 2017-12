Sarmale, placinte si vin fiert. De asta au avut parte cei care au participat la un targ de caritate organizat de satenii din Gura Galbenei. Banii adunati vor ajunge la cativa copii orfani: "Vreau sa-mi revad parintii" - VIDEO

Localnicii din Gura Galbenei cu mic si mare au venit la targ aducand cu ei cele mai delicioase bucate traditionale. In centrul satului a cantat muzica a aburit mamaliga, iar mirosul de placinte si vin fiert te ademenea.

“La targ am venit cu placinte, cu colaci, cu un vin bun, pentru copii care sunt mai tristi ca noi..”

“Sarmale cu frunza de varza si de sec si de post am avut.”

“Un pahar cu izvar, e foarte gustos, vin de casa, facut de manutele noastre.”

Langa ceaunul cu vin fiert a lui Ion Bors s-a facut coada. Cei 30 de litri adusi la targ s-au baut rapid, iar barbatul crede ca reteta dupa care prepara bautura, i-a atras pe localnici.

Ion BORS: “Am pus vin de casa, piper negru, zahar dupa gust, fructe sa fie cat de cat mai gustoase. Foarte bine s-a vandut deja a treia oara umplem ceaunul.”

Pentru a face mai multi bani, localnicii s-au impartit pe grupuri, astfel ca gospodinele de la gradinita si elevii de la liceu au concurat intre ei. Satenii au cumparat unii de la altii asa ca banii s-au adunat cu spor.

“Suntem de la gradinita Lastaras pana la moment, borcasnul nostru a acumulat o mie cinci sunte de lei.”

“De toate am cumparat ca totul a fost gustos.Cu cat a-ti cumparat mamaliga – Cu 20 de lei”

“De toate celea cate oleaca. Am dat un mic ajutor.”

La targ au fost aduse nu doar bucate traditionale, dar si daruri pentru familiile sarace din sat.

“Am primit o patura si ce mai vrei de acest Craciunu? - Ghete si Patura."

“Am primit o patura, ghete si cadou e surpriza.”

Petru este fericit ca astazi a primit o pereche noua de incaltiminte. A ramas in grija bunelului sau, dupa ce tatal a ajuns la inchisoare iar mama a fost decazuta din drepturi. Acum baiatul de 13 ani locuieste mai mult pe la familiile din sat. Responsabilii de la primaria cauta pe cineva care l-ar lua sub tutela. De Craciun el are o dorinta.

“Vreau sa-mi revad parintii.”

Tatiana Casian are doi copii iar cu o luna in urma familia s-a marit cu inca doi membri. Femeia a luat sub tutela doua surori, care au ajuns la orfelinat dupa ce mama lor a decedat.

“Eu cred ca o sa ma descurc, trebuie cineva sa asculte ca sunt fete. Mi-a fost mila de ele nimeni nu a vrut sa le ia.”

Cei care au gatit cele mai bune bucate si au reusit sa adunce cei mai multi bani, au fost invitati pe scena mare si s-au ales cu diplome.

“Eu am gaitit sarmale, si am facut 400 de lei.”

“Noi cei de la gradinita am strans o mie sapte sute."

Localnicii au reusit sa adune 7 mii de lei si 300 de dolari donati de satenii aflati la munca peste hotare. Acesti bani vor ajunge la cei 6 copii orfani din sat si la 4 persoane tintuite la pat.

Targul de caritate din Gura Galbenei se desfasoara pentru al doilea an consecutiv la initiativa primarului din localitate.