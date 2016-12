Scolile moldo-turce, celebre pentru numarul mare de medalii pe care elevii lor le-au adus in tara, asta desi administratia este acuzata ca de fapt ar pregati...teroristi - VIDEO

Parintii elevilor de la Orizont, cat si profesorii de acolo sunt ingrijorati ca declaratiile ambsadorului turc in Moldova ar putea afecta imaginea liceului, care anul acesta s-a situat pe primul loc la Gala Olimpicilor. 21 din cele 33 medalii, obtinute de tara noastra la concursurile internationale, sunt ale elevilor de la liceele moldo-turce.





"Nu am observat pe niciun moment ca copilul sa vina de la scoala cu alte idei decat cele care se promoveaza, adica cartea, invatatura.”

“Niciun stat strain, inclusiv Turcia nu are dreptul sa pretinda la o institutie privata din Republica Moldova.”



"Nu vad nicio legatura ce ar avea Turcia cu Curriculum de stat National.”

“Daca nu ai dovezi nu poti acuza, trebui sa ascultam ambele parti, ca sa facem parte dreapta la toti.”

Parintii resping recomandarea diplomatului turc, ca liceele sa treaca in proprietatea statului. De vreme ce aceste insitutiii sunt private si au drept actionari cetateni straini. Ei cred ca reusitele copiilor se datoreaza anume faptului ca liceele nu se incadreaza in tiparele obisnuite, iar profesorii sunt mai preocupati de rezultate, decat in alte institutii.



“ Daca aceste vor reveni doar autoritatior din Moldova, practic ceva knowhow nu stiu daca ar putea sa fie implementat.”

“As sugera sa intre in esenta sa discute cu acesti parinti ale caror copii isi fac studiile in aceste scoli.”

Potrivit administratiei, ceea ce leaga liceul de Turcia este faptul ca printre actionari sunt si cetateni turci, iar unii profesori vin din Turcia.





"La lectie profesorii predau doar materialul prevazut de curriculum si noi nu simtim mai multa influenta din partea profesorilor.”

“Aceste declaratii nu sunt adevarate si le tratam ca pe niste zvonuri.”

Acum o saptamana noul ambasador al Turciei in Moldova a cerut autoritatilor de la Chisinau sa treaca liceele moldo-turce de la noi in proprietatea statului. Diplomatul, care afirma ca in anumite tari institutii similare au fost inchise, acuza reteaua internationala de licee ca ar pregati... teroristi. Ministerul Educatiei sustine ca scolile respecta toate regulile, iar ministerul de Externe afirma ca inca nu a decis cum sa raspunda solicitarii ambasadorului.