Scolile profesioanale, mai atractive pentru tinerii moldoveni. Cei inmatriculati in acest an vor deveni meseriasi universali deoarece vor invata mai multe meserii - VIDEO

Tinerii care se vor inscrie in acest an la scolile profesionale vor putea opta pentru 24 de meserii conexe. Ele fac parte din acelasi domeniu de formare profesionala, iar in procesul de lucru sunt utilizate utilaje si echipamente apropiate.

Emil SPAC, DIRECTOR, SCOALA PROFESIONALA NR.6 “Elevii care invata in aceste grupe mai au o facilitate pentru ca ei primesc si studii liceale si au posibilitatea sa-si continuie studiile in invatamantul superior. La aceste mseserii se fac concurs de exemplu daca avem specialitatea electronist auto avem patru pe un loc aci putem selecta conform notelor din atestate”.

Durata de studiu va fi de trei ani pentru elevii care vor alege meseriile conexe, comparativ cu doi ani pentru cei care aleg doar o meserie.

Emil SPAC, DIRECTOR, SCOALA PROFESIONALA NR.6 “La finalizrea studiilor in diploma este specificat doua meserii. Angajatorul poate sa faca o alegere daca nu poate sa lucreze ca electronist atunci el este incadrat ca mecanic auto."

Avem meserii complicate unde necesita mai multe competente mai vaste pentru intr-un timp de doi ani.





Elevii sunt bucurosi de noua oportunitate.

Pentru anul de studiu 2017-2018 pentru meseriile conexe sunt propuse mai mult de 2400 de locuri. Brutarii invata sa fie si cofetari, dar si chleneri, iar tencuitorul este si zugrav. Ciontolitorul si transatorul de carne va invata sa prelucreze mezelurile iar electricianul va sti sa monteze retele de iluminat si lacate in constructii.