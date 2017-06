Se inchid gradinitele pentru reparatii. 26 de institutii din cele 158 deja au fost inchise: "Banii sunt alocati de asociatia parintilor" - VIDEO

Gradinita numarul 25 din capitala a fost inchisa acum o luna, iar in cateva zile lucrarile urmeaza sa se termine. Potrivit directoarei, reparatia cosmetica se face din banii parintilor, care au adunat 120 de mii de lei.

Svetlana ZAPOROSENCO, DIRECTOARE GRADINITA NR.15 „Banii sunt alocati de asociatiaa parintilor. Directia educatie ne-a promis sa ne aloce ca sa schimbam sistemul de incalzire din coridoare.”

Iar la bucatarie ar fi nevoie de utilaje noi.

Svetlana ZAPOROSENCO, DIRECTOARE GRADINITA NR.15 „Este necesar cuptor cu aburi, robot la blocul alimentar. Aparatajul este invechit pentru ca este din perioada sovietica s-a schimbat sase ochiuri la plita electrica”.

„Sunt lucrari capitale pe scari si coridor.”

Directia educatie sustine ca in acest an nu au fost alocati bani pentru reparatia gradinitei numarul 15, deoarece sunt institutii care se afla intr-o stare mai deplorabila.



Reparatiile capitale in gradinite vor incepe lunile urmatoare. Pentru ca a fost adoptat cu intarziere, respectiv si licitatile au fost organizate mai tarziu. Inchiderea gradinitelor pe timp de vara ii nemultumeste pe parinti.

In acest an primaria a alocat peste 42 de milioane de lei pentru reparatia scolilor si gradinitelor din Chisinau. 14 milioane de lei sunt alocati pentru procurarea utilajului in cantine.