Secretar de stat cu zeci de apartamente scoase la vanzare, intr-un bloc de locuit din capitala: a ridicat un complex locativ pe terenul unui fost club sportiv - VIDEO

Mariana COLUN, REPORTER ANTICORUPTIE.MD: „In declaratia de avere pentru 2017 figurau mai multe apartamente. Curios este ca mai multe au fost vandute, iar el a primit 6 mln pe conturile sale. „

Toate apartamentele se gasesc in acest bloc de locuit, de pe strada Independentei. Imobilul a fost ridicat pe doua loturi de pamant, privatizate doar cu cateva luni inainte de a fi cumparate de Vitalie Iurcu.

Mariana COLUN, REPORTER ANTICORUPTIE.MD: „Unul dintre intermediarii acestei tranzactii este o femeie, ce lucra la Moldtelecom si era subalterna lui Iurcu. Pe unul dintre loturi nu era permisa constructia. „

Secretarul de Stat la Ministerul Economiei si Infrastructurii spune ca a procurat terenul cu 400 de mii de lei si sustine ca aceasta este singura investitie facuta de el. Daca tinem cont, insa, de anunturile imobiliare de pe piata, pretul se ridica la peste 2 mln de lei. Mai mult, Vitalie Iurcu detine 6 garaje, 8 debarale, un spatiu comercial de peste 160 de metri patrati, dar si 27 de apartamente, din total de 80.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „ Fiecare al treilea apartament din acest bloc ar fi inregistrat pe numele lui Vitalie Iurcu si al sotiei acestuia. Locuintele au fost scoase la vanzare, o demonstreaza si panourile instalate aici. Am sunat la acest numar si ni s-a spus ca pretul pentru un metru patrat se ridica de la 750 de euro. „

Pe parcursul a unui an si jumatate, Vitalie Iurcu a vandut 9 apartamente si doua debarale. Totodata, in declaratiile de avere anterioare, imobilul nu a fost inclus. Vitalie Iurcu nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Pentru reporterii de la anticoruptie, acesta a declarat ca blocul de locuit a fost dat in exploatare abia anul trecut, iar din acest motiv nu a fost declarat.

Mariana COLUN, REPORTER ANTICORUPTIE.MD: „ Mai exista cateva imobile pe care le-a vandut in 2018. Acestea nu au fost declarate in 2017. Avand o functie publica in ultimii 11 ani este foarte dubios cum a reusit sa obtina toate aceste proprietati.„

Investigatia mai arata ca la firma de constructii care s-a ocupat de ridicarea imobilului au fost efectuate perchezitii, la mijlocul lunii mai. Fondatorii, partenerii de afaceri ai lui Iurcu, sunt suspectati de evaziune fiscala, iar potrivit PCCOS acestia ar prejudiciat statul cu peste 8 mln de lei.

Vitalie Iurcu a fost director la Moldtelecom din 2009 pana in 2015. Ulterior, a fost numit viceministrul economiei. In prezent, ocupa functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Infrastructurii.