Sezonul rece vine cu preturi de-ti ingheata inima. Lemnele s-au scumpit anul acesta cu 20 la suta fata de anul trecut. Responsabilii de la Moldsilva spun ca majorarile sunt nefondate. Ce spun oamenii - VIDEO

Elisei Telesco din Causeni stie ca sania se face de cu vara, asa ca toamna l-a gasit cu hambarele pline de lemne. Pentru iarna aceasta si-a cumparat 10 metri cubi de lemn de salcam.

Elisei Telesco: "Le-am taiat, le-am despicat si le-am depozitat pentru iarna. Toata vara se usuca si iarna mai bine ard si mai multa caldura dau. Frasinul tot ii bun dar mai greu se aprinde si arde mai slab."

In ultimii ani, spune barbatul, cheltuie cate 8 mii de lei pentru un sezon de incalzire. Si an de an trebuie sa scoata din buzunar tot mai mult. Daca pentru iarna trecuta a platit 600 de lei de metru cub, de data aceasta - 750 de lei.

Elisei Telesco: "Pun un lighean de acesta dau focul putin de dimineata si seara oleaca. Toata casa se incalzeste."

Si aceasta femeie s-a asigurat cu lemne inca din primavara. Din cauza preturilor mari, a fost nevoita sa cumpere lemne si carbuni in rate. Asa ca, in fiecare luna achita cate 500 de lei din pensie.

"Noi am cumparat primavara, atunci cand este mai ieftin, 600 de lei. Am angajat un om ca sa le taie si sa le despice. Le-am aranjat in sopron unde este uscat."

A ales sa cumpere stejar si carbune pentru asa ar cheltui mai putin, spune ea.

"La noi aici sunt 14 metri cubi, cred ca o sa iesim din iarna. Ajunge, nu avem incotro."

Responsabilii de la ocolul silvic Causeni afirma ca pretul materialului lemnos nu a crescut de cel putin trei ani. Direct din padure, salcamul este vandut tot cu 600 de lei de metru cub. Comerciantii, insa, isi stabilesc propriile preturi.

Valeriu BUZULAN, SEF OCOLUL SILVIC CAUSENI: "Am interzis ca mai mult de 10 metri ster sa eliberam la persoanele fizice fiindca sa ajunga la toti. Salcamul la intreprindere costa 600 de lei, la depozit acesta costa 650."

Un metru cub de lemn taiat, cumparat de la intermediari, poate ajunge si la 800 sau chiar 850 de lei.