Si-a gasit fericirea... in Grecia, unde a intemeiat o familie si are o afacere profitabila. O moldoveanca de 40 de ani detine impreuna cu sotul sau mai multe case de vacanta pe malul marii: "Va asteptam in Grecia" - VIDEO

Marina RAILEANU: "Am venit intr-o excursie la cumetra mea si l-am cunoscut pe sotul meu si asa am ramas in Grecia. Aveam 24 de ani. Nu eram casatorita. Ne-am intalnit la o cafenea. M-a cucerit prin caracterul lui. Vorbeste putin si face mult. Avea ceva si m-am indragostit. „

Acea discutie la o cafea i-a schimbat viata la 180 de grade. De atunci au trecut mai bine de 15 ani, iar in tot acest timp Marina Raileanu locuieste in Kalamata, o regiune din sudul Greciei, parca desprinsa din poveste.

Nu si-a putut imagina vreodata ca destinul o va duce la sute de kilometri distanta de casa. S-a nascut intr-un satuc, din Cahul. Dupa casatorie, femeia cu sotul ei grec s-au gandit sa deschida o afacere. El detinea un teren chiar pe malul marii, unde au si construit cinci case de vacanta. Acum, acolo se odihnesc turisti din diferite colturi ale lumii.

Marina RAILEANU: „Am construit casele impreuna. Kalamata ade venit o destinatie turistica importanta, in ultimii cinci ani. „

Vara de vara, moldoveanca isi intalneste oaspetii si are grija ca acestia sa se bucure de o vacanta de neuitat. Recunoaste ca, de fiecare data, cand ii pasesc pragul turisti din Moldova, o incearca emotii deosebite.

Marina RAILEANU: „Sunt fratii mei. Ma bucur sa-i vad. Acum, am doua familii din Moldova. Cand ne intalnim cu prietenele pregatim maliga.„

La inceput, insa, nu i-a fost deloc usor. Inainte de a pleca peste hotare, Marina Raileanu a fost profesoara de clasele primare. In Grecia, a fost nevoita sa o ia de la capat. A invatat limba greceasca si s-a confruntat cu o lume cu totul diferita si…straina, de la care, insa, a avut ce invata.

Marina RAILEANU: „Grecii nu-si cumpara case si masini luxoase. Imi pare rau de ce se petrece in Moldova. Discutam cu moldovenii. Ma deranjeaza coruptia. Nu exista un sistem educational si de sanatate. Am trecut printr-o boala serioasa si in Moldova probabil eram sa fiu uitata. Aici, nu am cheltuit nimic.„

Marina Raileanu este mama a doi copii. Are o fata de 12 si un baiat de 8. Spune ca a reusit sa-si realizeze visul si ii indeamna pe moldoveni sa faca acelasi lucru, fiind aproape de familiile lor. Ii asteapta in Grecia, doar in...vacanta.

"Grecia este una dintre cele mai frumoase tari din Europa. Este o tara foarte, foarte primitoare.„

Marina RAILEANU: "Va asteptam in Grecia!“