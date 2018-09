Si-a revazut fratele si sora dupa 30 de ani. De o astfel de surpriza a avut parte o femeie de 59 de ani care a fost despartita de familia sa inca de cand avea patru ani - VIDEO

Cand a deschis usa, Lidia Gaju nici nu-si imagina cine o asteapta dincolo de prag. Nu si-a mai vazut sora si fratele de-o viata. Cei doi stateau in fata usii ca pe ace, emotionati si cu buchetele de flori in maini. Au urmat imbratisari lungi si lacrimi de fericire.

Cei doi frati, care sunt gemeni au 58 de ani si au venit din Rusia, acolo unde s-au nascut si au copilarit toti. Sora mai mare, Lidia a fost luata din sanul familiei si adusa in Moldova pe cand avea patru ani. Aceasta a fost, practic daruita, unchilor sai care nu aveau copii si de atunci nu si-a mai revazut familia.

Irina CLIMOVA, SORA: “Au venit rudele din Moldova, au spus sa le trimtem o fotografie. Ei s-au uitat la fotografie si au spus sa ma trimita pe mine. Dar eu nu aveam paltonas si au dus-o pe sora mea.”

Lidia GAJU: “Cand m-au adus eram micuta, pe timp de iarna intr-un paltonas. M-au botezat la patru anisori asta a fost surpriza.”

Cu fratii s-au mai revazut prin anii 80 cand acestia au venit in Molodova, dar de atunci au pierdut legatura. Astazi s-au uitat cu atentie unul la altul, si-au remarcat ridurile aparute intre timp, dar au inteles si ca legatura dintre ei este oricum puternica.

Victor GROPA, FRATELE: “Nu, deloc nu s-a schimbat, un pic a imbatranit doar.”

Apoi si-au depanat amintirile la masa plina cu placinte si vin moldovenesc, iar in cateva clipe cei doi frati au invatat si cateva cuvinte in limba romana.

Intalnirea a fost pusa la cale de fiica Lidiei. Ea a fost cea care a gasit rudele mamei sale, a luat legatura cu ele si le-a invitat in casa ei. Tot ea este cea care a pregatit bucatele pe ascuns.

Natalia LOZAN, FIICA: “O perioada lunga nu puteam sa-i gasesc pe retelele de socializare. Scrisorile acuma ajung foarte greu. Jumatate de an in urma am gasit-o pe tanti Ira, am cerut numarul de telefon si de atunci ducem tratative.”

Cei doi frati au de gand sa mai ramana in Moldova, dupa care vor pleca din nou in Rusia. De aceasta data sunt siguri ca nu-si vor mai pierde urmele – acum nu mai e ca in anii 80. Si-au schimbat numerele de telefon si conturile pe retelele de socializare si spera ca vor mai sta la masa impreuna.