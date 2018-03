Si-a trimis fiul la armata, iar acesta s-a ales cu dereglari psihice. O mama se plange ca baiatul sau a fost inrolat sanatos si nu-si poate explica de ce in doar cateva zile acesta a inceput sa aiba grave tulburari - VIDEO

Femeia ne-a povestit ca baiatul ei de 18 ani nu avea nicio problema de sanatate inainte de a pleca in armata. A absolvit liceul, dar si o scoala profesionala, avand note bune. Ulterior tanarul si-a dorit sa mearga in armata, asa ca dupa ce a trecut toate comisiile medicale, a fost inrolat pe data de 23 ianuarie 2018.

"A fost un copil perfect sanatos, un cetatean inrolat perfect sanatos pe data 23 ianuarie 2018. Pe parcusul saptamanii am inteles ca a avut febra foarte mare in unitate. Acesta nu a primit nici un tratament. Nici pe 24, nici pe 25, 26, 27, 28. Abia, luni pe 29 a primit un tratament medicamentos."

Pe data de 29 ianuarie, spune femeia, a fost anuntata de medicii de la Spitalul Clinic Militar ca baiatul ei a fost adus acolo din unitatea militara. Ajungand la spital, doctorii au informat-o ca fiul sau are un comportament inadecvat. Cand l-a vazut, si-a dat seama ca e de nerecunoscut.

"Eu le-am spus ca nu ies de aici pana el nu se trezeste. Nu-mi permiteau, insa eu am insistat. Cand si-a revenit el mi-a spus ca in unitate a fost servit cu o mandarina si ciocolata, dupa care i s-a facut rau. De acolo de la spital l-au adus la psihiatrie in ce baza nu cunosc, cu dereglari psihice. "

Dupa cateva zile baiatul a fost externat, iar ieri femeia si-a luat fiul acasa.

"Sa se faca investigatiile, ancheta de serviciu. Sa mi se dea raspunsul corect. Nu sunt deacord cu raspunsul dat de Ministerul Apararii. Ori a fost lovit, ori ceva a consumat, un drog."

Mama tanarului ne-a spus ca scris o petitie la Ministerul Apararii prin care a cerut asistenta medicala pentru fiul sau, iar institutia I-a raspuns in scris ca prima adresare a fost pe 28 ianuarie 2018. Tanarul acuza cefalee si I s-a acordat ajutor - medicamentos.

A doua oara s-a adresat cu febra si i s-a stabilit diagnosticul: Rinofaringita acuta. Cei de la minister ar mai fi scris ca acesta manifesta un comportament inadecvat in timpul controlului si a fost trimis pentru o consultatie in sectia de psihoneurologie a Spitalului Clinic Militar Central, unde a fost internat cu diagnosticul: Tulburare psihotica acuta.

Ministrul Apararii, Eugen Sturza nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Am sunat si pe numarul purtatorului sau de cuvant, insa acesta avea astazi telefonul deconectat.