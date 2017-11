Si-au adus afacerea din Franta intr-un sat moldovenesc. Un cuplu - el francez si ea moldoveanca au deschis o mini-fabrica de cascaval: "Pentru 1 kg de cascaval avem nevoie de 10 litri de lapte". Cum a inceput totul - VIDEO

Theirry Ernest este un bucatar francez stabilit de sapte ani la Horodiste, impreuna cu sotia sa. L-am gasit in mica sa fabrica, muncind din greu.

Theirry ERNEST: “Este lapte proaspat de azi din sat, este bio.”

Pentru ca el este seful si tot el singurul angajat al firmei sale, il gasesti aici de dimineata pana seara tarziu. Noroc de un voluntar din Franta, care-l mai ajuta. Acesta si-a cumparat o casa la Horodiste si s-a facut gospodar.

Frederic GUINOTOT: “Viata e foarte frumoasa aici.”

Pentru satenii din Horodiste afacerea lui Theirry este si afacerea lor. Barbatul cumpara de la oameni laptele de vaci, capre si oi.

“Noi nu suntem aici pentru a face bussines, ci pentru ajutor.”

Acum 20 de ani Theirry s-a casatorit cu Tatiana – o studenta de la Chisinau, care venise in excursie la Paris.

Tatiana PAGU: “Am venit cu un grup de studenti si Theirry ne-a gazduit.”

In doi au reusit sa-si croiasca o afacere bunicica – au deschis un restaurant la Lyon.

"Am plecat in Moldova pentru a dezolta proiecte si am schimbat la 100 procente viata."

Acum sapte ani au venit intr-o vizita la Horodiste si aici au ramas. Si-au vandut afacerea din Lyon si s-au mutat in satul din Rezina. Si-au pregatit, totusi, venirea – au deschis o asociatie si au scris cateva proiecte sociale care urmau a fi implementate.

Tatiana PAGU: “Ne sustine statul francez. Noi scrim proiecte si le explicam.”

Fabrica de cascaval este unul din aceste proiecte.

Theirry ERNEST: “Noi cumparam lapte de vaca din sat mai scump decat in Franta si Elvetia. 10 lei in Moldova - 0,5 euro, Elvetia 0,4, iar in Franta 0,3. Pentru un kg de cascaval avem nevoie de 10 litri de lapte.”

Cascavalul nu ajunge pe rafturile magazinelor din tara, ci este vandut prin intermediul retelelelor de socializare.

Theirry ERNEST: “Clientii nostri sunt majoritatea femei.”

Sotii spun ca de trei ani tot incearca sa obtina actele necesare pentru a putea vinde cascavalul pe piata – dar fara succes.

Tatiana PAGU: “Avem nevoie de aviz pentru functionare, la noi nu exista o metoda de a obtine autorizatie cand faci ceva artizanal. Tot ne plimba pe drumuri si nimic concret nu se spune, noi trebuie sa ghicim unde sa mergem, ce sa prezentam, cum sa facem.”

La Horodiste, cei doi au deschis nu doar fabrica. Au aprovizionat cu apa jumatate de localitate, au construit o pensiune eco pentru a atrage turistii, au cumparat carti pentru biblioteca din sat, au instalat un panou solar si patru filtre la cea mai veche fantana din sat. In plus au achitat studiile pentru 16 copii.

Tatiana PAGU: “Copiii care vor sa faca studii sa le permitem sa le faca. Multi raman acasa in sat si se intalnesc cu paharelul sau merg la furat. Scopul nostru e sa-i sustinem sa mearga la studii ca sa devina oameni. Sunt momente cand merg cu ei la piata sau la medic.”

Planurile lor nu se opresc aici. Vor sa construiasca o pensiune pentru copii si o minifabrica in care sa produca sirop dupa retete franceze.

Tatiana PAGU: “Ne dorim sa facem locuri de munca, sa cumparam produsele din zona Rezinei si sa oferim vacanta copiilor cu dizabilitati, care nu si-o pot permite.”

Pe toate au de gand sa le faca, la fel ca pana acum, cu pasiune si dedicare.