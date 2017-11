Si-au spus da cu jumatate de veac in urma, pentru a viata intreaga, iar acum au retrait aceleasi emotii. Doua cupluri din Lozova, nasi si fini, au sarbatorit impreuna nunta de aur si cea de safir - VIDEO

Pe cele doua cupluri le-am suprins dansand sub privirile invitatilor. Chiar daca nu si-au dorit sa organizeze un mare chef la insistenta copiilor, au acceptat sa mearga la un restaurant sa sarbatoreasca.

“Casa de piatra copii multi iar la anul sa ne pofti la cumatrie. Nepoti mai multi copii deja gata.”

“Miri si mirese sa nu mai fie dar eu le doresc sa fie miri si mirese cand vor implini o 100 de ani.”

Zinaida si Ion Botnaru au impinit in acest an 50 de ani de casnicie. Ca la prima nunta si la cea de aur, mireasa si-a pus pe cap voalul, iar mirele s-a imbracat la costum.Cei doi spun ca s-au vazut doar de trei ori inainte de a-si uni destinele.

Ion BOTNARU: “Ea era clasa a 10-a. Eu eram tanar specialist si am vrut una mai tinerica.”

Spun ca au reusit sa pastreze aprinsa flacara iubirii si acum cand au cate 65 si respectiv 77 de ani.

Ion BOTNARU: “Este ca un roman viata in doi. Noi am invatat matematica in doi, cand unul spune ceva nu reprosa dar incepe a numara de la unu pana la zece.”

Zinaida BOTNARU: “De cate ori ma rog la Dumnezeu sa ne tie pe amandoi pana la ultima suflare, il iubesc l-am iubit, si-l voi iubi.”

Ion Botnaru spune ca sotia sa l-a cucerit din prima.

Ion BOTNARU: “O mama grijulie o sotie, cu simt de raspundere in fata societatii. O gospodina care stie a gati.”

Le-au spus si copiilor secretele unei casnicii fericite.

“Am invatat sa fiu rabdatoare si sa-mi astept cu dragoste sotul am invatat foarte multe sa gatesc.”

“Au dat un exemplu cum se poate de construit un viitor prin colaborare in familie.”

Impreuna cu Ion si Zinaida Botnaru, au sarbatorit si finii lor, care sunt impreuna de 45 de ani. Povestea lor de dragoste a inceput inca de pe bancile scolii. Au invatat in clase paralele. Dupa ce Nicolae a revenit de la armata a inceput sa o curteze pe viitoarea sotie, iar cand aveau ambii cate 22 de ani s-au casatorit.

Nicolae NICULAESCU: “La inceput in tinerete a fost greu, dar eram sanatosi mai pe urma ne-am deprins cu viata.”

Vera NICULAESCU: “Cu evenimente frumoase, mai putin frumoase, dar viata e frumoasa si trebuie traita.”

Cuplul are doi baieti cu care se mandreste. Copii spun ca parintii le sunt un model pentru familiile lor.

“Le sunt recunoscatoar ca au avut putere sa ne tina pe calea drapta”

“A fost o soacra model, mereu am vazut-o bine dispusa indeferet ce problemele le avea .”

“Mereu pregateau un raspuns la fiecare intrebare pentru nepotii lor, cum o fost parentii lor ce chestii facea, ce rete secrete are bunica.”

Nepotii le-au dedicat buneilor cantece si dansuri.