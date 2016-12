Soferul microbuzului decorat s-a inspirat de pe internet: "am vazut cum fac alte tari, am dat comanda si le-am lipit". Ce spun pasagerii - VIDEO

Andrei MARARESCU, SOFER: „M-am inspirat de pe internet pe mai multe site si am vazut cum fac in alte tari. Am facut o atmosfera de ninsoare. Calatorii sa se simpta comod, daca nu sunt fulgi afara macar aici”.

Asa au aparut fulgii in interiorul microbuzului, dar si in exterior.

Andrei MARARESCU, SOFER: „Am dat comanda, am facut taieturi speciale le-am lipit cu niste prieteni”

Apoi au aparut globurile, ghirlandele si luminitele. Calatoriile au devenit mai placute, spun pasagerii.

„Foarte frumos. Bravo soferului ca a facut acest lucru.”

„Jucariile foarte frumoase”.

„Atractiv atmosfera e placuta”.

Colegii soferului admira ce a facut barbatul, insa recunosc ca nu ar fi gata sa scoata din buzunarul lor bani pentru asa ceva.

„Timp nu e trebuie si bani”.

Soferul a cheltuit 500 de lei pentru decorarea microbuzului.