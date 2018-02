Si-n caruta e mai bine decat in autobuz - o spun cu mare regret locuitorii din Ghidighici care sunt nevoiti sa vina la Chisinau in niste vehicule ca vai de ele. Cum arata vehiculul - VIDEO

Azi dimineata am urcat in primul autobuz de ruta Chisinau-Ghidighici care ne-a aparut in cale. In interior ne-am simtit fix ca afara. Caroseria sparta peste tot - daca te uiti la podea – vezi drumul, daca privesti tavanul – vezi cerul. Iar peste scaunele jerpelite, de sus picura continuu.

“Uitativa, iata acestea sunt conditiile noastre, e frig, e murdar si miroase, mizerie, noi suntem bucurosi ca el vine iata la ce am ajuns."

Geamuri sunt, dar - numai niste fragmente, printre ele iti incape mana. Asa ca vantul e la nivel de cod galben in autobuz.

“Nu au de gand sa faca niste conditii sa mergem normal, dimineata copii se duc la scoala, iara e foarte frig, bate si vantu si curentu, e foarte greu, de vina sunt autoritatile, ei nu merg in asa conditii."

Pe langa faptul ca sunt vai de ele, autobuzele pe aceasta ruta sunt si putine spun locatarii din Ghidighici – doar patru unitati, care periodic se mai si strica.

"Si de cate ori ne pornim, mergem cate o statie, doua, trei, coborativa ca s-a stricat, asa se intampla de multe ori, sunt ierni friguroase cand stam la oprire cate o ora, doua si cate trei, autobuzul nu vine."

Oamenii spun ca la fel de rau arata si celelalte autobuze. Ieri un preot din Ghidighici a postat un filmulet pe facebook care surprinde o scena dintr-un alt autocar.

"Nu sa scoata de pe ruta transportul, dar sa aduca altele noi, cu conditii normale, ca un om cand urca in autobuz sa simta ca merge , da nu sa mearga ca intr-o caruta. Inainte oamenii mergeau cu caruta ca asa erau timpurile dar acum o daca urci in autobuz trebuie sa fie ceva placut.”

Responsabilii de la Parcul Urban de Autobuze spun ca au un mare chin cu aceste autobuze, care ajung foarte des la reparatie si le inghit si banii alocati.

"Ne intalnim cu defecte foarte multe, masina are 20 de ani ea dama e obosita si incet incet macar sa o tinem in maini. - ce schimbati cel mai des? - Tot, podeaua, fanerele ca putrezesc."

Vitalie COPACI, INGINER PARC AUTOBUZE: “In anul 2018 in au fost alocate 30,5 milioane de lei pentru procurarea sau asamblarea unitatilor de transport, la moment in consiliul municipal sunt 3 proiecte de decizie, consiliul municipal va examina aceste proiecte si vor lua decizie.”

Locuitorii au scris o petitie si colecteaza acum semnaturi. Au de gand sa o trimita alesilor locali, cerandu-le sa le rezolve problema. Saptamana trecuta, Consiliul Municipal a decis sa aloce 130 de milioane de lei Parcului Urban de Autobuze ca sa achite prima transa pentru procurarea a 50 de autobuze.

Acestea vor circula in oras si in suburbii, dar nu se stie deocamdata pe ce rute mai exact. Contactat de noi, astazi seful Parcului Urban de Autobuze, a spus ca s-ar putea ca un autobuz sa ajunga si la Ghidighici.