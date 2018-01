Tractoarele vechi de aproape 50 de ani de la Directia Locativ Comunala vor avea GPS. Primaria va sti pe ce strazi muncitorii intervin si daca nu cumva acestia se afla in alta parte decat la munca- VIDEO

Dupa ce autospecialele de la Exdrupo si cele de la Apa Canal au fost dotate cu sisteme de navigatie a venit randul si rablelor de la Directia Locativ Comunala. In total 46 de tractoare, dar si alte unitati de transport vor fi dotate cu GPS si vor putea fi urmarite de la distanta, chiar si de cei care acceseaza pagina primariei.

Veceslav ZELENOV, TEHNICIAN: "Se introduce in programa numarul GPS-ului si numarul tractorului. GPS-ul se activeaza, iar semnalul este prins si se vede unde este tractorul si unde s-a oprit.”

Doar pentru procurarea celor 46 de sisteme de navigatie, din bugetul muncipal au fost cheltuiti 136 de mii de lei.

Petru GONTEA, SEF INTERIMAR DIRECTIA LOCATIV COMUNALA: "Suma contractului este de 69 de mii pentru instalare si 93 pentru deservire.”

Seful de la Directia Transport spune ca un astfel de GPS putea fi cumparat si cu 2800 de lei si nu cu trei mii, asa cum a facut-o seful Directiei Locativ Comunale, Petru Gontea. Ba mai mult, nici licitatie nu ar fi fost organizata pentru procurarea acesotra.

"Domnul Gontea de ce asa de repede nu am avut timp sa petrecem licitatia? - Eu nu am dat indicatie ca dvs sa nu petreceti licitatia. – Da, dar noi nu am incalcat nimic.”

In timp ce in tarile dezvoltate GPS-usurile sunt instalate in transportul pubic, pentru ca pasagerii sa poata urmari online in cat timp se apropie autobuzele sau troleibuzele, la noi acest lux nu va ajunge degraba.

Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMR DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: "Acest proiect de tichetare electronica prevede implimentarea sistemului GPS de monitorizare a transportului public. Va fi o platforma online unde va vedea cat are de asteptat si sunt niste elemente mai moderne de dirijare, cu care urmeaza sa venim in timp cu acest sistem.”

Prin urmare despre monitorizarea online a transportului public din Chisinau se va vorbi abia in 2019. Pana atunci GPS-urile vor fi instalate la tractoare si alte vechituri ale primariei.