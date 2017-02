Soarta copiilor abandonati la nastere in ultimii ani: aruncati in tomberon sau lasati pe scari, unii ajung in familii straine, altii se intorc la mamele lor - VIDEO

Mihai Burciu este profesor de muzica la Cioresti, iar sotia sa a muncit ca vanzatoare, Dar si-a schimbat profesia. De cativa ani este asistent parental si creste copii abandonati. Ambii au peste 50 de ani iar de jumatate de an sunt bunici pentru o fetita straina.

Micuta are acum un an. In februarie, anul trecut, ea a fost lasata de mama sa in maternitate, imediat dupa nastere. A crescut jumatate de an intr-o institutie, dupa care spre norocul ei a ajuns aici.

Mihai si Zinaida Burciu o cresc si o pazesc ca pe ochii din cap. Nici cu propriii lor copii nu au avut atatea griji si emotii. Pe langa noptile nedormite se adauga si cheltuieli uriase.

Salariul unui asistent parental variaza intre 1800 si 3000 de lei la asta se adauga o alocatie de 31 de lei pe zi pentru hrana. Celelelte cheltuieli cad pe umerii familiei. Dar asta nu-i impiedica sa-i daruiasca micutei toata caldura lor. Cu ei invata sa faca primii pasi...si tot cu ei invata primele silabe.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Catalina a ajuns cu siguranta in familia potrivita. De mica, adora muzica, iar noul ei bunic ii canta ori de cate ori are ea chef. Aici are parte nu doar de muzica atunci cand pofteste, ci si de dragoste din plin.”

Mama sa nu a intrebat niciodata de ea, iar sora Catalinei, cu doi ani mai mare este si ea plasata intr-o familie de asistenti. Femeia urmeaza sa fie decazuta din drepturi parintesti.

Situatii similare au zguduit opinia publica in anii trecuti. Copilul care a fost nascut la bordul unui avion in zbor, iar la sol a fost imediat parasit de mama sa a ajuns la fel intr-o familie de asistenti parentali.

Mama urmeaza sa fie decazuta din drepturi parintesti. Cei doi gemeni, frate si sora, lasati de mama la Spitalul numarul unu sunt crescuti acum de bunica lor.

Micutul care acum jumatate de an a fost aruncat intr-un tomberon fiind invelit intr-o punga din plastic a ajuns inapoi la mama sa care il creste impreuna cu bunica.

Femeia s-ar fi responsabilizat, spun specialistii de la protectia sociala. La fel si femeia care si-a lasat copiii de doi si patru ani in frig in scara unui bloc, sperand ca ii va lua cineva, s-a razgandit si ar fi fost convinsa sa-i ia acasa.

In total, anul trecut patru bebelusi au fost abandonati imediat dupa nastere. Dintre ei doar unul se afla intr-o familie. Pentru ceilalti inca se mai cauta asistenti parentali care sa vrea sa-i ia in casa lor. Specialistii spun ca e dificil sa convinga cuplurile sa ingrijeasca micuti de pana la trei ani.

In prezent in Moldova circa 2 mii de copii sunt plasati in institutii rezidentiale, iar alti aproape o mie au reusit sa aiba parte de o familie, fie ea si straina, dar familie.