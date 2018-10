Somer din cauza unei hartii. Un barbat din capitala, electrician de profesie, se plange ca nu isi poate gasi un loc de lucru pentru ca nu are carnetul de munca: "24 de ani am activat” - VIDEO

Iurie Ganea are 57 de ani si a lucrat ca electrician o viata. Acesta se plange ca sta fara ocupatie acum din cauza ca nu isi poate recupera carnetul de munca de la vechiul angajator.

Iurie GANEA, SOMER: “Eu de un an si patru luni nu ma pot angaja nicaieri. Eu le zic ca sunt eletrician, dar peste tot imi zic sa o demonstrez ca sunt electrician. Dar acolo la mine e scris ca eu 24 de ani am activat in retelele electrice Chisinau.”

Barbatul a obtinut niste date de la Casa Nationala de Asigurari Sociale, dar acestea nu ar fi suficiente. Asta pentru ca ultimele doua locuri de munca au ramas neinregistrate, de vreme ce omul ar fi lucrat neoficial.

Iurie GANEA, SOMER: “Eu am semnat cererea, pe urma avocatul mi-a zis ca daca am scris cerere, nu inseamna ca si oficial, trebuie sa am si contractul.”

Cum nu figureaza drept angajat la niciun loc de munca, dar a inceput sa lucreze inainte de 1999 si inca este apt sa o faca, barbatul trebuie acum sa se prezinte la Casa Nationala de Asigurari Sociale pentru ca toata informatia sa despre experienta acumulata sa fie scanata. Este vorba de o noua procedura anuntata de autoritati, intrucat de la 1 ianuarie 2019 vor disparea carnetele de munca.

Laura GRECU, PRESEDINTE CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE: “De ce pana in 1999, pentru ca incepand cu 1999 deja toata informatia pentru perioadele de munca, pentru fiecare angajat, se regaseste la CNAS. Dvs, avand parola de acces puteti vizualiza extrasul dvs din cont sa vedeti in timp real, in fiecare luna daca angajatorul intr-adevar a achitat salariul corect si toate contributiile sociale.”

In situatia in care se afla, fara a avea la mana actul care demonstreaza activitatea sa de pana in 1999, Iurie nu se mai poate prezenta acum la oficiile Centrului de Asigurari Sociale. Dar, spun responsabilii, acesta ar trebui de pe acum sa se apuce sa mearga la vechii angajatori ca sa ia acte doveditoare precum ca a muncit in toti acesti ani.

Asta pentru ca sa obtina o indemnizatie pe potriva pentru calcularea pensiei. De altfel, CNAS sustine ca aduna toate aceste date, pentru ca ulterior sa aiba toata informatia stocata, iar pensiile sa fie calculate online. Nu doar somerii trebuie sa prezinte carnetul de munca, dar si agentii economici ce au angajati care au lucrat in perioada de pana la 1999 si inca nu sunt pensionari.

Deocamdata, doar 18 mii de intreprinderi din cele 45 de mii inregistrate au facut asta. Termenul limita este luna decembrie. Totusi, nu sunt prevazute sanctiuni pentru cei care nu se vor conforma.