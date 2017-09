Sorina OBREJA, PREZENTATOARE PRO TV: “Atata timp cat vom avea in Moldova drumuri proaste, accidente, crime, copii neglijati, femei batute, barbati alcoolici, politicieni mincinosi, atata timp ii vom vedea la stiri, pentru ca nu putem sa ne prefacem ca nu-i vedem, ca ei nu exista.

Noi nu putem sa luam mocirla asta si s-o bagam in photoshop si s-o scoatem de acolo un lac cu apa limpede, pentru ca nu este asa, iar noi niciodata n-o sa ne permitem sa va mintim.”