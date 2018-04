Soseaua de langa Codrii Moldovei s-a tranformat intr-o piata. O multime de comercianti culeg flori din padure si le vand pe marginea drumului. Cei de la Moldsilva spun ca mica lor afacere este ilegala - VIDEO

Pe soseaua Chisinau-Orhei era astazi ca la piata. Mai multi oameni, printre ei si copii, isi afisau buchetele de flori proaspat culese, in asteptarea cumparatorilor. Ne-au facut si noua semn sa luam buchete, dar cand si-au dat seama ca avem camera de filmari, au fugit in padure.

Aceasta doamna si-a laudat florile si ne-a spus ca nu stie despre vreo interdictie de a le vinde.

"-Politia nu va spune nimic ca le strangeti? - E si normal ca nu ne da voie, cu ghiocei stiu ca nu se da voie da cu viorele nustiu."

Femeia spune ca iese aici in fiecare primavara, in incercarea de a mai castiga un ban. Pentru ca are experienta stie ea cum sa faca asa incat sa-si poata cuceri cumparatorii.

"Noi le strangem cumparam foi de acestea si le vindem, acum numa viorele pe urma o sa iasa si grebanasi."

Un buchet de viorele se da in medie cu 30 de lei. Daca reusesc sa vanda toata marfa, comerciantii pleaca acasa multumiti, daca nu – arunca florile pentru ca pana a doua zi nu rezista. In padure am vazut multe buchete ofilite.

Responsabilii de la Moldsilva spun ca este interzisa comercializarea florilor rupte din paduri, indiferent de specie - cei care fac asta risca amenzi de pana la trei mii de lei si ca tine de competenta politiei sa organizeze razii ca sa-i prinda pe comercianti. La randul lor cei de la IGP spun ca pe acest segment oprirea masinilor este interzisa, iar soferii risca amenzi de pana la 750 de lei si doua puncte de penalizare.