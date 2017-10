Spectacol in aer liber. Muzica lui Eugen Doga a adunat sute de oameni la teatrul verde din parcul Valea Morilor - VIDEO

VIDEO IN CURAND

Teatrul verde a fost neincapator pentru sutele de oameni, care au venit la concertul lui Eugen Doga, astfel ca multi au stat in picioare. Multa lume a fost si pe scena amplasata in aer liber, pe care a urcat orchestra extinsa a Operei Nationale care numara peste 80 de persoane.

Pe scena urcat si maestrul Eugen Doga.





Oameni au urmarit spectacolul fascinati.





Iar vocile artistilor de opera au hipnotizat publicul.

Incantat a fost si acest baiat de 6 ani. Spune ca atunci cand va creste mare va deveni muzician.





Spectatorii au salutat ideea spectacolelor in afara salilor de concert, mai ales ca au avut parte de o seara nu prea rece de toamna.

Maestrul Eugen Doga spune ca desi calatoreste mult cel mai bine se simte pe scenele de acasa.

Concertul a fost organizat cu ocazia aniversarii a 80 de ani de la nasterea marelui compozitor. 2017 a fost declarat anul lui Eugen Doga in Moldova. Concerte aniversare au avut loc in perioada 21-23 septembrie la Causeni, Soroca si Hancesti. Eugen Doga a fost inclus in lista celor 200 de personalitati ale lumii si a semnat coloana sonora a peste 200 de filme.