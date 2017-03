Spitalele din tara duc lipsa de specialisti care repara dispozitivele medicale. Responsabilii din sanatate aigura ca deja au inceput sa ia masuri in acest sens - VIDEO

La spitalul raional din Ialoveni nu gasesti nici macar un bioinginer. Asa ca, medicii sunt nevoiti sa se descurce cum pot. Cel mai greu le vine specialistilor care muncesc cu aparate vechi de zeci de ani.

"Se defecteaza des...”

In afara de reparatie, un bionginer poate prelungi viata aparatelor medicale, astfel ca acestea sa mai functioneze cativa ani. In lipsa unui astfel de specialist, odata ce s-a defectat si tehnica noua se prafuieste in depozite.

Directorul spitalului spune ca a incercat sa atraga bioingineri, insa fara succes. Asa ca, in cele mai grave cazuri, administratia este nevoita sa apeleze la firme private, serviciile carora sunt foarte scumpe.

In capitala, autoritatile au incercat sa rezolve problema. La Institutul de Medicina Urgenta, de exemplu, exista un intreg Departament al Bioinginerilor, insa acolo activeaza doar 5 specialisti. Intr-o asemenea institutie unde sunt peste 1000 de dispozitive medicale, este nevoie de cel putin 40 de bioingineri.

"Lucram peste program."

Andrei Druta munceste in acest spital de 6 ani. In mod normal, trebuie sa ii revina 40 de aparate medicale, insa are grija de peste 250.

Salariul mic ar fi principalul motiv care ar explica lipsa de bioingineri in spitale. Acum jumatate de an, lefurile au crescut, pana la 5000 de lei, insa nici asa specialistii nu prea s-au grabit sa se angajeze. Spun ca platesc pentru un an de studii la Universitatea Tehnica 9 mii de lei si au de invatat 4 ani. Asa, ca odata ce absolvesc se angajeaza in clinici private sau pleaca in strainatate. Responsabilii din sanatate au solicitat Ministerului Educatiei sa mareacsa numarul de locuri bugetare la facultatea de bioinginerie.





In tara noastra, activeaza 50 de bioingineri, desi avem nevoie de 5 ori mai multi. Unii specialisti fac naveta la cate 7 spitale din diferite localitati pentru a acoperi necesitatile institutiilor. In schimb, in strainatate lucrurile stau cu totul altfel. Bioinginerii sunt unii dintre cei mai platiti specialisti, iar meseria este pe locul 6 in topul celor mai cotate profesii din intreaga lume.