Stau cu gunoiul in drum si se plang ca cei de la salubritate vin rar sa ia deseurile. Oamenii spun ca platesc, insa degeaba: "Va place asa?" - VIDEO

"Va place asa? Eu din '74 locuiesc aici. Intotdeauna au fost tomberoane."

Tomberoanele de pe strada Negristeni ar fi fost luate cu aproximativ doua luni in urma de firma care se ocupa de salubrizare. De curatenie in acest cartier se ocupa o sectie a intreprinderii Cale Ferata.

"Ne spune ca noi suntem sector privat de la Calea Ferata si Calea Ferata nu are cu ce achita transportul ca sa ne ia deseurile."

Oamenii ar fi fost indemnati sa-si procure fiecare cate o pubela pe care sa o puna la usa, iar masina de gunoi ar urma sa ia deseurile o data pe saptamana.

"Il punem prin garduri, da cainii ce fac? Imprastie."

"Zic tineti-l in veceu. Cum sa il tin in veceu. Numai nu i-am pus intrebarea, tu il tii in veceu o saptamana de zile."

Se gasesc si din cei care prefera sa il arunce in strada, in locul unde altadata se aflau tomberoanele.

Muncitorii de la salubritate vin o data pe saptamana si oricum lasa mizerie, se plang oamenii.

"Masina vine sa ia, dar nu sa stranga gunoiul de pe jos, dar vine sa il incarce sa il duce."

Cei de la directia Salubritate a primariei Chisinau ne-a spus ca nu ei se ocupa de teritoriul respectiv, ci sectia locativa a caii Ferate. Responsabilii de acolo nu au fost de gasit pentru a comenta situatia. Cert este ca oamenii achita pentru serviciile de curatare, iar rezultatul lipseste.