Stirile Pro TV Chisinau de la ora 20:00 - lider de audienta pentru populatia activa, in mediul urban, iar in capitala, stirile Pro TV sunt lider absolut de audienta. Sondaj - VIDEO

Buletinul de stiri PRO TV Chisinau de la ora 20.00 este lider de audienta pentru populatia activa, in mediul urban. Sunt datele unui sondaj realizat de IMAS la comanda Ambasadei SUA. De asemenea, stirile de la ora 17.00 se afla in top, in mediul urban, la ora lor de difuzare. In Chisinau, stirile PRO TV sunt liderul absolut, fiind cel mai urmarit program de televiziune.