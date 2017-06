Studentii moldoveni de la medicina au depus juramantul lui Hipocrate. Au promis ca vor incerca sa salveze vieti si sa ajute oameni, doar ca nu la noi in tara - VIDEO

Au devenit medici cu acte in regula. Dupa straini, astazi si studentii moldoveni de la medicina au depus astazi juramantul lui Hipocrate. Au promis ca vor incerca sa salveze vieti si sa ajute oameni, doar ca nu la noi in tara. Multi sunt decisi sa plece in strainatate, unde spera ca vor avea lefuri de mai mari, dar si persepctive de crestere profesionala.