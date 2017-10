Suferinta transformata in fericire. Adriana, adolescenta din Budesti, diagnosticata cu o forma rara de cancer, a primit vestea cea mare, dupa mai bine de 8 luni de tratament dur, la o clinica din Turcia: a invins leucemia - FOTO

Dupa mai bine de 8 luni si jumate de lupta crancena, intr-o clinica privata din Turcia, Adriana Proca se intoarce acasa invingatoare. Potrivit Asociatiei "Salveaza o inima", care a ajutat-o pe Adriana sa ajunga sa fie tratata in Turcia, la sfarsitul saptamanii trecuta, medicii de acolo i-au dat vestea cea mare adolescentei de 16 ani din Budeti: a invins leucemia.

“Mi-aţi salvat viaţa! Sunteţi salvatorii mei!”,

Acum, Adriana este fericita si abia asteapta sa se intoarca acasa la familie si prieteni.



“Am trăit clipe de coşmar, mai ales când doctorii din ţară mi-au spus că şansele mele de vindecare sunt foarte mici. Nu am crezut niciodată cu adevărat în vorbele lor, ştiam că viaţa mea nu are cum să se sfârşească la această vârstă. Am multe planuri, mult prea mult ca să mă fi dat bătut! Vreau să fiu fericită, să zâmbesc mereu, să mă bucur de fiecare clipă alături de cei dragi, să fiu recunoscătoare pentru acest cadou pe care mi l-a oferit Dumnezeu! Practic, m-am renăscut, am primit o nouă şansă şi vreau să profit de ea. Vreau să ajut la rândul meu, vreau să îmi dedic viaţă să le ofer şi altor copii zâmbete, aşa cum zeci de mii de oameni m-au ajutat enorm să mă vindec! Mulţumesc din suflet minunaţilor mei doctori pentru iubirea pe care mi-au purtat-o! Mulţumesc tuturor românilor şi moldovenilor pentru rugăciuni şi pentru cuvintele de încurajare. Au contat enorm! Voi sunteţi salvatorii mei şi vouă să datorez totul”, spune, cu lacrimi in ochi, Adriana Proca.

Tratamentul Adrianei a costat 60.000 de Euro, suma care a fost donata de Asociatia “Salveaza o inima” si Caritate.md.

In momentul in care Adriana a aflat ca sufera de cancer, elevii de la Budesti, acolo unde invata adolescenta s-au mobilizat ca sa o ajute sa-si poata plati tratamentul in Turcia. Zile la rand, au stat ore intregi dupa lectii pentru a confectiona lucruri ca sa le vanda si au organizat si concerte de caritate.

Acum aproape un an, Adriana a aflat ca sufera de leucemie, iar la scurt timp a fost internata intr-un spital din Istanbul.

Parintii au fost distrusi cand au aflat ca fiica lor, cea mai mare dintre cei patru copii pe care-i au, sufera de leucemie. Oameni simpli, ambii muncitori la fabrici au batut la toate usile ca sa o salveze.