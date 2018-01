Sufla vantul in troleibuzele vechi din capitala. Dupa ce au inghetat in statii, oamenii au dardait si in batranele vehicule, iar la piata vanzatorii au improvizat mini-sere - VIDEO

Dimineata la ora noua termometrele indicau minus 8 grade in capitala. Frigul le-a patruns pana la oase celor care au asteptat zeci de minute in statii. Unii se inghesuiau in microbusele aglomerate, altii mai putin norocosi mai zaboveau in speranta ca vor reusi sa urce in urmatorul.

“Vreo 25 de minute avem. Daca nu incapem in microbuz. Ii tare ger si nu e normal sa stam atat.”

“Ii frig! Noi pur si simplu nu suntem obisnuiti.”

Oamenii au sperat ca se vor incalzi putin atunci cand vor urca in trolebuise. In cele vechi insa este la fel de frig ca afara.

“Troleibuzul este intr-o stare deplorabila, dar in timp ce intarzii la serviciu nu avem alta iesire.”

Taxatorii spun ca se bucura atunci cand este multa lume in troleibuz, deoarece astfel se mai incalzesc.

“Ii rece tare, noi dimineata de 5:35 deja suntem la dispecerat si e foarte frig. Cum va incalziti? - Cand e multa lume.”

“Troleibuzele sunt vechi intr-adevar. Acesta are peste 40 de ani. Cum spun cei de sus, vor fi aduse altele noi.”

Le este greu si vanzatorilor care vand afara. Nu au de ales, spun ei, si isi fac girji sa nu le inghete marfa pe tarabe. Cele mai sensibile la ger, fiind fructele, legumele si verdeturile. Ca sa le salveze unii au improvizat o mini-sera.

“Inghetam pentru ca ne trebuie. Ce avem de facut daca trebuie. Copii sunt mari trebuie sa-i intretinem.”

“Toata ziua pana la patru, e frig, e iarna, mancam ceva cald, bem un ceai numai ceva tare nu, numai ceai.”

Si cersetorii care asteapta mila trecatroilor suporta cu greu temperaturile din ultimele zile.

“Dar la cei din mormant, la ei e mai cald. Stiti la noi pensia cat este, se poate de supravetuit cu ele. Ce pensie primiti?- 1200 de lei.”

“E frig, stati pe piatra rece? - Tare greu traim! Ma doare spinarea.”

Potrivit Serviciului Hidrometeo noaptea trecuta cel mai frig a fost la Rabnita. Acolo s-au inregistrat minus 19 grade. La Chisinau au fost – 11 grade.

Si la noapte va fi ger. In nord se asteapta minus 15 grade, iar ziua vor fi minus 6. Incepand de duminica frigul va ceda, astfel incat la inceputul saptamanii viitoare, pe parcurusul zilei vom avea temperarturi cu plus.