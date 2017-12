Sunt acum mai optimisti, iar viata le este mai usora. Cei doi copii din Cioresti, Nisporeni, crescuti de parintii lor, ambii cu invaliditate, au acum conditii mai bune. Din banii obtinuti la Daruiesti si Castigi si-au facut reparatie in casa - VIDEO

Valeria era foarte concerntrata si isi facea cu sarguinta exercitiile cand am intrat in casa lor, iar Vlad avea alta treaba. Pentru ca sora sa e ocupata, impodobitul bradului I-a revenit lui in acest an. Si o data ce bradul a fost inaugurat, e vremea poeziilor!

In casa lor, schimbarile se vad. Anul trecut nu aveau decat un pat cu picioarele rupte, iar podeaua era gaurita. Acum le-au rezolvat pe toate si-au facut si o baie.

Si au apa calda – un adevarat lux pentru satele moldovenesti. Anul trecut cei doi parinti isi cresteau copiii cu mare greu. Tatiana este nevazatoare, iar Tudor abia se misca, ajutat de doua carje, in urma unui accident. Si pentru ca fetita lor s-a nascut cu o grava problema la picior, Valeria are nevoie permanent de reabilitare. La spital, ea isi conducea mama.

Multa lume le-a sarit in ajutor, iar de Craciun au primit un cec cu banii donati de telespectatori. Cel mai important e pentru ei e ca au primit sustinerea multor oameni.