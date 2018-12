Sunt cu dizabilitati, dar au multe abilitati. Copii de la scoala auxiliara nr. 7 transforma pastele fainoase, cojile de fistic si cartonul in braduti si elemente decorative de Craciun, iar lucrarile le vand. Ce vor face cu banii - VIDEO

Inainte de sarbatorile de iarna, lectiile de educatie tehnologica la scola auxiliara nr.7 din capitala, incep asa. Copii cu sindromul down sau autism confectioneaza brazi. Cu un pic de imaginatie, rabdare si multa munca transforma panza, pastele fainoase sau corjile de fistic in obiecte extraordinare. Acest pom este facut din carton si paste fainoase. Nelu spune ca nu i-a fost greu sa-l faca, este nevoie doar de un pic de rabdare.

Nelu VULPE, ELEV: “Am facut una si acesta este al doilea. Se pune cleiul si macaroane.”

Iar pentru acest bradut, Leonard a avut nevoie de o bobina de lana, clei si paiete. Cea mai grea etapa este sa decoreze pomul, spune baiatul.

Leonard NEGARA, ELEV: “Decorez un brad din fulgi si stele. Sa inclei e mai greu un pic. O sa il pun la expozitie.”

Cine are mai multa rabdare a invatat sa coase. Dupa ce a confectionat mai multe manusi decorative, l-am gasit pe Renat lucrand la o cizmulita.

Renat, ELEV: “Nu e asa de greu. Trebuie sa ai un pic de rabdare si atat.”

Daca ii vine mai greu sa insuseasca matematica, educatia tehnologica este disciplina preferata a Adreei. Ne-a spus ca ii reuseste tot de ce se apuca.

Andreea VERDES, ELEVA: “Pernute, genti, papusi, ciorapi, tablori fac si expun la expozitie.

Potrivit directorului insitutiei, la lectiile de educatie tehnologica, fiecare copil isi dezvolta abilitatile pentru a insusi materialul la celelate obiecte.

Natalia VOINU, DIRECTOR SCOALA AUXILIARA NR 7: “Motricitatea este direct legata cu centrele nervoase care raspund de gandire si vorbire. Anume prin aceste activitati manuale ajungem la obiective bine stabilite la alate obiecte.”

Lucrarile facute de cei mici sunt expuse ulterior la diferite expozitii, iar banii castigati sunt investiti in materia prima si aparate care le usureaza viata copiilor cu dizabilitati.

Natalia VOINU, DIRECTOR SCOLA AUXILIARA NR 7: “Anul acesta chiar recent am fost la Targul de Caritate. Am fost in Bacau in legatura cu Centenarul si copii au participat cu lucrari.”

Tot in cadrul acestor ore, copiii pot lucra cu ceramica, iar din septembrie invata sa tese, dupa ce au primit un stativ din partea unui ONG.

Anatolie STAVILA, PROFESOR: “Copiii sunt foarte bucurosi si frecventeaza destul de bine si vor chiar inafara lectiilor sa petrecem orele de tapiserie.”

La scoala Auxiliara Nr 7 invata 70 de copii.