Sunt prea putine noi, ca sa scapam de cele vechi! Pe strazile din capitala vor aparea inca 5 troleibuze nou-noute, asamblate la Chisinau - VIDEO

Gheorghe MORGOCI, SEF REGIA TRANSPORT ELECTRIC: “Anul acesta avem confectionate primele 5 troleibuze care au fost planificate in luna septembrie sa fie puse pe linia si saptamana asta noi planificam sa le scoatem.”

Cele cinci vehicule vor fi date parcului de troleibuze nr 3 si ar urma sa circule pe rutele 24 si 21. Astfel, din cele 357 de troleibuze 207 vor fi noi. Autobuzele noi insa mai trebuie asteptate. Recent, primaria a alocat 20 de milioane de lei pentru procurarea de noi vehicule, insa licitatia abia a lansata.

Iacob CAPCELEA, SEF INTERIMAR I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE: “Termenul de livrare a autobuzelor este stabilit 90 de zile de la semnarea contractelor.”

Pana acum 4 producatori si-au propus ofertele. Este vorba despre o companie din China, doua din Belarus si una din Romania. Vecinii romani ne-au oferit gratuit si un autobuz nou, doar ca - pentru o luna de testare.

Iacob CAPCELEA, SEF INTERIMAR I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE: “Rezultatul testarii, dat fiind faptul ca nu este finalizat pana la deschiderea ofertelor, nu va fi luat in consideratie.”

Totusi, din banii oferiti de primarie s-ar putea cumpara cel mult 9 vehicule noi, in timp ce in capitala ar trebui inlocuite in jur de 130 de autobuze, adica aproape toate, petnru ca majoritatea demult a depasit termenul de exploatare, spune seful de la Parcul de Autobuze.

Iacob CAPCELEA, SEF INTERIMAR I.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE: “Le vom deservi pe cele vechi, ele nu prezinta pericol pentru trecatori.”

Banii pentru noile unitati au fost prevazuti in bugetul pentru anul 2017.