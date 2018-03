Suntem in mijlocul postului Pastelui, asa ca ciupercile, boboasele si legumele nu lipsesc de pe mesele oamenilor. Ce spun nutritionistii si cu ce putem inlocui carnea si lactatele - VIDEO

Suntem in mijlocul postului pastelui, asa ca ciupercile, boboasele si legumele nu lipsesc de pe mesele oamenilor. Medicii atentioneaza, insa, ca proteinele si grasimile care se contin in lactate si carne nu pot fi substituite prin alte alimente, ci doar prin adaosuri in forma de pastile. Totodata, evitati sa mancati mezelurile si branzeturile din soia, care ar contine e-uri.