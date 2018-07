Surpriza pentru copiii ajunsi la spital cu boli grave de inima. Sectia de Malformatii Cardiace Congenitale de la Spitalul Republican, unica de acest fel din tara, a fost renovata din bani straini - VIDEO

Pentru Andrian acest spital a devenit practic a doua casa. La cei 11 ani, a suportat 3 interventii la inima, iar prima a fost efectuata la doar o luna de la nastere. Dupa multe zile de tratament, medicii i-au dat o veste buna. SINCRON: Andrian„ - Maine ma duc acasa. - De asta esti asa vesel? - Da. „

Larisa DUMITRU, MAMA: „Am trecut prin multe cu medicii. Datorita lor am ajuns la 9 ani."

Iar suferinta parca nu este atat de mare, cand ajungi intr-o sectie frumoasa, recunoaste mama baietelului. Asa arata aceasta sectie inainte de reparatie. Odata cu racirea vremii, prin geamurile vechi de ani de zile sufla vantul. Nu erau bune nici conditiile din baie si veceu. Acum, totul arata altfel.

"Nu se compara cu spitalele raionale.„

Iar in hol a aparut un televizor mare, in fata caruia se aduna cei mici. Asa ca, timpul petrecut aici trece mai repede, spun ei. VOX„ Imi place Elsa. „ Orice ajutor este foarte important sustin medicii, avand in vedere ca aceasta este singura sectie din tara unde sunt operati copii cu boli cardice.

Liviu MANIUC, SEF SECTIE MALFORMATII CARDIACE CONGENITALE: "Copiii care au ajuns in Turcia, nu au fost consultati la noi. Ei puteau sa fie operati aici, foarte simplu."

Specialistii spun ca pe mana lor ajung peste 300 de micuti pe an, cu maladii extrem de grave.

Liviu MANIUC, SEF SECTIE MALFORMATII CARDIACE CONGENITALE: "Uneori, copiii petrec aici si o luna, si doua. Evident ca ar fi bine sa beneficieze de anumite conditii. - Ce va mai lipseste? - Este o intrebare dureroasa. A fost ministra pe la noi. Ea stie situatia. A spus ca ne ajuta.- Vine ajutorul?- Incetisor.„

Pentru reparatii au fost cheltuiti 14 mii de euro, iar banii au fost donati de o femeie de afaceri din Elvetia, care a vrut sa ramana in anonimat. Cei de la caritatate.md au incercat sa adune suma la noi, insa nu au reusit.

ceasta sectie de la Spitalul Republican nu a mai fost reparata de 12 ani.