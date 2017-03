Sute de elevi care au sustinut examenul TOEFL, vor modificarea regulamentului pentru a obtine nota 10 din oficiu la bacalaureat: Elevii au semnat o petitie - VIDEO

In baza unui ordin emis in martie 2015 de catre Ministerul Educatiei, elevii claselor a 12-a, care iau examenul TOEFL cu nivelul B2 sau mai sus sunt eliberati de proba limba engleza cu nota „10”, din oficiu. Potrivit elevilor care au semnat petitia, la momentul emiterii Ordinului, nivelului B2 corespundea unui punctaj, in august 2015 la nivel international acest barem ar fi fost micsorat. Nu s-au facut insa modificari si in regulamentul de la noi.

Nicoleta PRESTESCU, ELEVA CLASA XII "Nivelul B2 care se solicita pentru noi ca sa fim eliberati de la Bac este de la 72 de puncte si nu 86 cum se cere la noi”





"Modificarea este necesara pentru ca se obtine o diferentiere intre examenele internationale.”

Elena, este eleva in clasa a 12. Acum doua saptamani ea spune ca a incercat sa sustina proba Toefl.

Elena DIMITROV, ELEVA CLASA XII “80 de puncte din 86.Din pacate am un punctaj mai mic decat cel stabilit de care am nevoie pentru a fi scutita de Bacalaureat la limba engleza. Bacalaureatul pentru mine nu este o problema pentru ca este mai usor decat Toefl. ”.

Daca Ministerul Ecduatiei ar fi facut modificarile necesare, fata spune ca ar fi avut deja certificatul international in mana.

Elena DIMITROV, ELEVA CLASA XII "Nu o sa aplic pentru ca aceasta testare costa 170 de euro, deci este costisitor. Unul lucru este ca vreau sa ajungem pana la Minister sa facem dreptate ”.

Intructorii care pregatesc elevii pentru sustinerea examenului Toefl spun ca modificarile ar oferi sansa mai multor elevi sa fie scutiti de examenul de bacalureat.

Margarita DRUTA, INSTRUCTOR "Asa cum Ministerul Educatiei a avut la baza ordinului pe care la emis in 2015 a avut la baza Cadrul de Referinta European, ar fi corect ca ea sa fie modificata pentru ca e unicul act pe care se bazeaza aceasta decizie”.

Mai mult, potrivit instructorilor, examenul TOEFL este mult mai dificil decat proba de la bacalureat.

Margarita DRUTA, INSTRUCTOR "Ei nu o fac doar pentru a fi eliberati de la bacalaureat, dar ca sa poata sa merga la studii peste hotare si sa-si certifice nivelul de cunoastere a limbii engleze la nivel international.”



Socilitati de Pro Tv, cei de la Ministerul Educatiei nu ne-a putut spune de ce pana acum nu a fost modificat baremul, insa ne-au comunicat ca vor examina petitia elevilor. Pana la 10 aprilie, tinerii care au certificate internationale de cunoastere a limbii straine si vor sa fie scutiti de examenul de bacalaureat, trebuie sa depuna o cerere la administratia liceului care invata. Anul trecut 460 de absolventi de liceu au primit 10 din oficiu la limba straina.