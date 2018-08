Taberele tematice sunt o solutie pentru copiii talentati si dornici de distractie. Parintii aleg sa-si dea odraslele la tabere cu profil chiar daca sunt nevoiti sa scoata din buzunar cateva mii de lei - VIDEO

De la arta vorbirii, teatru pana la muzica si dans. Cei mici pot invata de toate in doar zece zile la o tabara cu profil de arte. Sofia se viseaza o dansatoare pe scenele mari ale lumii, iata de ce munceste intens. Vara nu este pentru relaxare, asa ca a ales o tabara unde se danseaza zilnic, ba mai mult aceasta a frecventat trei ture consecutive.

“Am ales aceasta tabara e langa casa si imi place aici. Cantam dansam, mai mult dansul.”

Stefania are numai cinci anisori si petrece vara in pasi de dans la tabara.

“Noi foarte mult dansam, ne uitam la filme si mai mult dansam decat sa cantam.”

“Noi de obicei ne ocupam cu dansuri si ore de gimnastica, noi cand dansam bine ne impacam cu profesorii.”

Natalia este viitoare mamica, si chiar daca burtica este mare deja, aceasta continua sa danseze alaturi de cei mici.

Natalia CIUNTU, COREGRAFA: “Miscarea este sanatate, o sa fim sanatosi deja din burtica.”

La o alta tabara, amplasata in sanul naturii, departe de agitatia orasului, copiii fac zilnic canto. Alexandra si Diana au venit din Romania pentru a petrece zece zile la o tabara cu profil de muzica in Moldova.

“Nu am mai simtit ce simt acuma si vroiam sa simt si eu, ca am auzit copii sunt incantati. Am venit special pentru muzica pentru ca este pasiunea mea.”

“Am ales sa vin aceasta tabara pentru a acunoaste mai multi oameni si din alta tara.”

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Dupa canto si orele de dans copii merg la piscina. Acesta este de altfel si locul lor preferat, unde se pot distra si racori in acelasi timp.”

Pentru confortul copiilor parintii sunt nevoiti sa scoata din buzunar cateva mii de lei, insa investitiile se merita, spun acestia.