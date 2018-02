Tablou de iarna, la inceput de primavara. Gerul pisca puternic de obraji, iar fulgii marunti cad peste tot. Trei lucruri pe care nu trebuie sa le uitati acasa zilele acestea - GALERIE FOTO

Frig pana in maduva oaselor, ger care pisca puternic de obraji si fulgi marunti care cad peste tot. De un astfel de tablou avem parte la aceste ore ale diminetii.

Acum, in capitala avem -12 grade Celsius. Daca plecati la munca, la scoala sau in oricare alta parte sa va imbracati bine, sa va luati manusi, caciula si fular si sa incercati sa stati cat mai putin in locuri deschise.

Specialistii recomanda sa evitam deplasarile in spatii deschise, expunerea prelungita la frig si trebuie sa consumam alimente bogate in proteine, fructe si legume.