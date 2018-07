Tania Cerga si Andrei Glavan si-au povestit dragostea... prin cantec. Cei doi artisti au sustinut un concert in aer liber - VIDEO

Versuri care se aseaza direct pe suflet si note care vin sa-ti acorde starea potrivita pentru un inceput de weekend - asta au oferit aseara publicului, Tania Cerga si Andrei Glavan.

Artistii au anuntat ca seara cu muzica a fost, de fapt, un preludiu pentru primul lor album.

Tania CERGA, INTERPRETA: ”Cand se coc foarte multe piese, atunci ne gandim ca este timpul sa ne intalnim cu oamenii si sa le cantam. Cantam foarte multe piese noi pe care oamenii le aud in prmeiera.”

Andrei GLAVAN, INTERPRET: ”Noi incercam sa organizam astfel de seri unde lumea poate sa vina si sa se simta foarte bine, poti sa stai sa vorbesti, sa razi, sa asculti. O sa mai fie cateva preludii si apoi si albumul.”

Cei doi formeaza un cuplu atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi. Sustin, insa, ca aceste doua lumi nu se amesteca si trateaza totul cu profesionalism cand vine vorba de muzica.

Andrei GLAVAN, INTERPRET: ”Este foarte profesionista, iar asta e si greu si placut.”

Tania CERGA, INTERPRETA: ”Pot sa spun ca nu e usor, dar asta e formula cea mai buna. Cand totul este prea simplu, prea usor nu neaparat cresti.”

Colegii de breasla care au venit sa-i sustina, dar si cei din public spun ca au ramas placut surprinsi de concert.

Stela BOTEZ, INTERPRETA: ”Ei stiu foarte bine sa ne duca pe noi publicul in acea atmosfera, in piesele pe care le-au creat din suflet. Am intrat in diferite stari.”

“Este un timp de vara, iar eu ador concertele acustice. Mi-a parut cald si frumos. Vocile lor se complimenteaza.”

Atmosfera concertului a impletit un buchet de piese noi, dar si hituri de candva, totul condimentat si cu un pahar de licoarea lui Bahus.